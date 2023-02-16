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20 дворов отремонтируют в Бийске в 2023 году

Список территорий уже сформирован

16 февраля 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Бийске в 2023 году в рамках программы благоустройства городской среды отремонтируют 20 дворовых территорий, пишет "Бийский рабочий".

Отмечается, что в этом году при подготовке проектно-сметной документации учли также межквартальные проезды, за счёт чего будет чисто и сухо не только в самих дворах, но и рядом с ними.

Список адресов, где пройдут работы, выглядит так:

  • ул. 1-й Военный городок, 154;
  • ул. Пл. 9 Января, 1, 1/1;
  • ул. 8 Марта, 17;
  • ул. Васильева, 46;
  • ул. Воинов-Интернационалистов, 61;
  • ул. Декабристов, 2/1;
  • пер. Коммунарский, 15;
  • ул. Кутузова, 21;
  • пер. Липового, 59
  • ул. Ломоносова, 28/2, 50;
  • ул. Мартьянова, 63/1;
  • ул. Мухачёва, 151;
  • ул. Приречная, 1/1;
  • ул. Радищева, 26/1;
  • ул. Разина, 90;
  • ул. Социалистическая, 2Б;
  • ул. Стахановская, 5;
  • ул. Трофимова, 10.

Для поиска подрядчика список разобьют на два лота по десять участков. Первый лот мэрия выставит на торги в ближайшее время.

Комментарии 1

  • Как интересно ремонтировать только мартьянова 63/1если соединяется с 63/2 сразу то не судьба сделать, дурдом...
    17 февраля, Гость   Ответить
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