20 дворов отремонтируют в Бийске в 2023 году

Список территорий уже сформирован

16 февраля 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бийске в 2023 году в рамках программы благоустройства городской среды отремонтируют 20 дворовых территорий, пишет "Бийский рабочий".

Отмечается, что в этом году при подготовке проектно-сметной документации учли также межквартальные проезды, за счёт чего будет чисто и сухо не только в самих дворах, но и рядом с ними.

Список адресов, где пройдут работы, выглядит так:

ул. 1-й Военный городок, 154;

ул. Пл. 9 Января, 1, 1/1;

ул. 8 Марта, 17;

ул. Васильева, 46;

ул. Воинов-Интернационалистов, 61;

ул. Декабристов, 2/1;

пер. Коммунарский, 15;

ул. Кутузова, 21;

пер. Липового, 59

ул. Ломоносова, 28/2, 50;

ул. Мартьянова, 63/1;

ул. Мухачёва, 151;

ул. Приречная, 1/1;

ул. Радищева, 26/1;

ул. Разина, 90;

ул. Социалистическая, 2Б;

ул. Стахановская, 5;

ул. Трофимова, 10.

Для поиска подрядчика список разобьют на два лота по десять участков. Первый лот мэрия выставит на торги в ближайшее время.