20 дворов отремонтируют в Бийске в 2023 году
Список территорий уже сформирован
16 февраля 2023, 16:49, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Бийске в 2023 году в рамках программы благоустройства городской среды отремонтируют 20 дворовых территорий, пишет "Бийский рабочий".
Отмечается, что в этом году при подготовке проектно-сметной документации учли также межквартальные проезды, за счёт чего будет чисто и сухо не только в самих дворах, но и рядом с ними.
Список адресов, где пройдут работы, выглядит так:
- ул. 1-й Военный городок, 154;
- ул. Пл. 9 Января, 1, 1/1;
- ул. 8 Марта, 17;
- ул. Васильева, 46;
- ул. Воинов-Интернационалистов, 61;
- ул. Декабристов, 2/1;
- пер. Коммунарский, 15;
- ул. Кутузова, 21;
- пер. Липового, 59
- ул. Ломоносова, 28/2, 50;
- ул. Мартьянова, 63/1;
- ул. Мухачёва, 151;
- ул. Приречная, 1/1;
- ул. Радищева, 26/1;
- ул. Разина, 90;
- ул. Социалистическая, 2Б;
- ул. Стахановская, 5;
- ул. Трофимова, 10.
Для поиска подрядчика список разобьют на два лота по десять участков. Первый лот мэрия выставит на торги в ближайшее время.
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