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В Барнауле капитально отремонтируют три школы за 227 миллионов рублей

Работы планируют начать уже с 1 марта

16 февраля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле проведут капитальный ремонт в лицее № 3, школе № 48 и Барнаульском кадетском корпусе, сообщили в мэрии.

"В каждой образовательной организации запланирован ремонт цоколя, отмостки, кровли, фасадов, потолков, междуэтажных перекрытий, входных групп, штукатурные и облицовочные работы, ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электромонтажные работы. Кроме того, школы оснастят современным оборудованием и мебелью", – рассказали в городской администрации.

На эти цели направят больше 227 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Начать работы планируют 1 марта, а завершить – до начала нового учебного года.

Образовательный процесс во время ремонта будет организован следующим образом:

  • ученики Барнаульского кадетского корпуса будут ходить на уроки во второй корпус учреждения;
  • в лицее № 3 будут учиться в расположенном поблизости здании Барнаульского городского детско-юношеского центра;
  • ученики начальных классов школы № 48 временно будут посещать школу № 1, ученики 5-8 классов – лицей № 86, а ученики 9-11 классов – Алтайский краевой детский экологический центр. Подвоз организуют в школу № 1 и лицей № 86.

Также на время ремонта для безопасности школьников с 28 февраля временно ограничат остановку транспорта (кроме автобусов) на трёх участках:

  • у здания № 40а по улице Тихонова;
  • у здания № 82 по проспекту Красноармейскому;
  • в районе здания №13 по улице Короленко.

Ранее власти рассказали, когда в Барнауле начнут строить школу на улице Ускова.

Комментарии 2

  • Ну надо же что делается то. Пора уже новые строить, а мы всё губы красим. Кудиновщиной занимаемся.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • В Барнауле 10 школа в корпусе для младших классов за 40 лет поменяли окна и повесили камеры. Всё!!! Печальное зрелище, пол весь проведённый от времени с толстым слоем краски на досках!!! Штукатурка так и устала уже висеть в некоторых местах и уже прям намеревается отвалиться на покой. Печально что не контролируют органы куда тратятся выделенные деньги.
    16 февраля, Гость   Ответить
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