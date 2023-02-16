В Барнауле капитально отремонтируют три школы за 227 миллионов рублей

Работы планируют начать уже с 1 марта

16 февраля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле проведут капитальный ремонт в лицее № 3, школе № 48 и Барнаульском кадетском корпусе, сообщили в мэрии.

"В каждой образовательной организации запланирован ремонт цоколя, отмостки, кровли, фасадов, потолков, междуэтажных перекрытий, входных групп, штукатурные и облицовочные работы, ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электромонтажные работы. Кроме того, школы оснастят современным оборудованием и мебелью", – рассказали в городской администрации.

На эти цели направят больше 227 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Начать работы планируют 1 марта, а завершить – до начала нового учебного года.

Образовательный процесс во время ремонта будет организован следующим образом:

ученики Барнаульского кадетского корпуса будут ходить на уроки во второй корпус учреждения;

в лицее № 3 будут учиться в расположенном поблизости здании Барнаульского городского детско-юношеского центра;

ученики начальных классов школы № 48 временно будут посещать школу № 1, ученики 5-8 классов – лицей № 86, а ученики 9-11 классов – Алтайский краевой детский экологический центр. Подвоз организуют в школу № 1 и лицей № 86.

Также на время ремонта для безопасности школьников с 28 февраля временно ограничат остановку транспорта (кроме автобусов) на трёх участках:

у здания № 40а по улице Тихонова;

у здания № 82 по проспекту Красноармейскому;

в районе здания №13 по улице Короленко.

Ранее власти рассказали, когда в Барнауле начнут строить школу на улице Ускова.