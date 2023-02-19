20 километров за 2 млрд. Когда на Алтае отремонтируют самую дорогую дорогу в крае?

Отвечает министр транспорта Антон Воронов

19 февраля 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском районе ведётся реконструкция дороги от села Алтайского до села Ая. Масштабные работы по возведению объекта начались в 2022 году. В общей сложности на реконструкцию 20-километрового участка потратят около 2 миллиардов рублей. Об этом 16 февраля во время прямого эфира с ЦУРом рассказал министр транспорта края Антон Воронов. Рассказываем, когда построят эту дорогую дорогу и зачем вообще она нужна.

Что известно о дороге из Алтайского до села Ая?

Работы начались осенью прошлого года. После завершения реконструкции дорога поменяет категорию с четвёртой на третью. Отремонтированный объект останется двухполосным, при этом проезжую часть расширят и обустроят обочину, что сделает дорогу гораздо безопаснее. Также подрядчику предстоит выпрямить два опасных крутых поворота.

По задумке дорожников, на участке отремонтируют три моста и сделают новое освещение – на семикилометровом участке в районе села Ая. В прошлом году, по словам Антона Воронова, рабочие уже провели в порядок часть участка – около 5 километров. Ещё 15 километров отремонтируют до конца 2023-го. Подрядчиком выступает ДСУ № 4.

Ремонтируют дорогу, кстати, за счёт инфраструктурного кредита, который наш регион получил из федерального бюджета. Также по этой программе ремонтируют путепровод на проспекте Ленина в Барнауле и будут возводить многоуровневую развязку на Южном тракте.

Зачем вообще ремонтировать дорогу до Аи?

Полная протяжённость дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км. По этому маршруту проходят рейсовые автобусы, соединяющие райцентр с другими населёнными пунктами. Также здесь проходят туристические маршруты из Белокурихи через Аю до Чемала.

По словам Антона Воронова, туристический поток по этой трассе заметно вырос в последние годы. Однако из-за отсутствия обочин на участке ежегодно случались смертельные ДТП. После завершения работ объект станет безопасным, а проезжая часть будет соответствовать всем современным требованиям.