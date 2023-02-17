На контроле Томенко. Как строительство новой развязки повлияет на пробки в Барнауле?

Строительство многоуровневой развязки обойдётся в 2,9 миллиарда рублей

17 февраля 2023, 06:30, Вячеслав Кондаков

Фото: проект развязки

Строительство многоуровневой развязки в Барнауле на Змеиногорском тракте за 2,9 миллиарда рублей не должно привести к большим пробкам на данном участке. Об этом во время прямого эфира с ЦУРом заявил министр транспорта региона Антон Воронов.

Как будут бороться с заторами при строительстве?

Когда начнутся работы – пока неизвестно. Как отметил чиновник, на сегодняшний день уже определён подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" из Москвы. При строительстве не планируют перекрывать движение на участке, чтобы не допустить пробок. Основную часть работ будут проводить ночью. Ситуация, отметил Воронов, стоит на особом контроле, включая губернатора Виктора Томенко.

"Нами разработана транспортная схема. Не предусмотрено перекрытие дорог. Только временные ограничения. Это было обязательное условие от Виктора Томенко: сохранить движение. Мы будем работать параллельно с ремонтом путепровода на проспекте Ленина, поэтому заторов допустить не можем", – отметил Антон Воронов.

Что известно о проекте?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.