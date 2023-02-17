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На контроле Томенко. Как строительство новой развязки повлияет на пробки в Барнауле?

Строительство многоуровневой развязки обойдётся в 2,9 миллиарда рублей

17 февраля 2023, 06:30, Вячеслав Кондаков

Фото: проект развязки
Фото: проект развязки

Строительство многоуровневой развязки в Барнауле на Змеиногорском тракте за 2,9 миллиарда рублей не должно привести к большим пробкам на данном участке. Об этом во время прямого эфира с ЦУРом заявил министр транспорта региона Антон Воронов.

Как будут бороться с заторами при строительстве?

Когда начнутся работы – пока неизвестно. Как отметил чиновник, на сегодняшний день уже определён подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" из Москвы. При строительстве не планируют перекрывать движение на участке, чтобы не допустить пробок. Основную часть работ будут проводить ночью. Ситуация, отметил Воронов, стоит на особом контроле, включая губернатора Виктора Томенко.

"Нами разработана транспортная схема. Не предусмотрено перекрытие дорог. Только временные ограничения. Это было обязательное условие от Виктора Томенко: сохранить движение. Мы будем работать параллельно с ремонтом путепровода на проспекте Ленина, поэтому заторов допустить не можем", – отметил Антон Воронов.

Что известно о проекте?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Комментарии 17

  • Московская компания, то есть заработает Москва, налоги уйдут в Москву, а потом спрос с кого будет?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Вот вроде и ХОРОШАЯ новость! НО! Город точно будет парализован полностью. На ленточном бору сейчас каждый день пробки. Неужели нельзя сделать одно, потом спокойно делать другое?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько нужно миллиардов что бы наконец сделали освящение на южном тракте???
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Блин, вы мост на новом рынке сначала сделайте!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Сколько нужно миллиардов --- Не больше, чем на Ядринцева, наверное.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Южный тракт расширять будут? Домов понастроили а дорога в одну полосу!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Про расширение Южного тракта хороший вопрос!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • что бы наконец сделали освящение на южном тракте??? **** Миллиардов не нужно, достаточно одного свЯщенника)))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • то есть заработает Москва, налоги уйдут в Москву, а потом спрос с кого будет? **** А Москва - это разве не РФ? Или по вашему мнению на территории АК должны зарабатывать только компании с алтайской пропиской? Даже если они на тендере цену вдвое бОльшую заявляют, чем москвичи? Интересное у вас понимание сокращения бюджетных расходов) А насчет ответственности после стройки, то гарантийные обязательства прописываются в контракте на строительство.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Для сокращения бюджетных расходов не нужно строить неактуальные развязки. В данной стройке виден заказ на откат
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Южный тракт расширять будут? - Садоводство сносить или уникальный ленточный бор продолжать вырубать?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Садоводство сносить или уникальный ленточный бор продолжать вырубать?--- справа, в сторону Южного место есть для расширения, но а если этого не сделать, то юженский светофор обеспечить пробку где-то до Кордона, если не дальше
    17 февраля, Гость   Ответить
  • "сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров." Это инженерное сооружение требует круглосуточного присмотра и его эксплуатация влетит в копеечку.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • виден заказ на откат **** Видимо вы знаменитый борец с коррупцией и по совместительству заслуженный строитель Советского Союза)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Если начнут строить работы найдутся многим. Щебень, бетон, песок, глину и т.п. из Москвы не привезешь. А насчет подрядчика, наши местные что-то не сильно рвались получить этот заказ
    17 февраля, Гость   Ответить
  • лучше бы за эти деньги Юрина с Красноармейским связали
    17 февраля, Гость   Ответить
  • очень и очень срочно нужно ещё развязку на строителях расширять/ремонтировать
    17 февраля, Гость   Ответить
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