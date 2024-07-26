20-летнего бийчанина задержали за государственную измену и финансирование терроризма
Житель Бийска связался с представителем Telegram-канала террористической организации и перевел деньги на приобретение БПЛА и дополнительного военного оборудования для ВСУ
26 июля 2024, 10:30, ИА Амител
20-летнего бийчанина задержали за госизмену. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю, он действовал в интересах запрещенного в России террористического объединения с Украины.
Житель Бийска связался с представителем Telegram-канала террористической организации и перевел деньги на приобретение БПЛА и дополнительного военного оборудования для ВСУ. Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел: о государственной измене, покушении на финансирование терроризма и финансировании терроризма.
Напомним, что в июле 33-летнему жителю Барнаула предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Поводом стал комментарий в популярной местной группе, который мужчина оставил 30 декабря 2023 года.
10:38:02 26-07-2024
Вот что у этого 20-ти летнего бийчанина в голове? Как он вообще среди всех нас вырос такой? Он с детства моральный урод?
10:58:44 26-07-2024
Гость (10:38:02 26-07-2024) Вот что у этого 20-ти летнего бийчанина в голове? Как он воо... Вопрос глубокий.
Тема для плотной работы в том числе для социологов и психиатров. Потому как просто вне понимания.
10:54:28 26-07-2024
Интересно он по идеи или чисто за деньги. Или откосить
11:00:30 26-07-2024
неокрепший ум
11:26:15 26-07-2024
Стас Пле (11:00:30 26-07-2024) неокрепший ум... если в 20 лет ума нет, то и окрепнуть там нечему
11:40:44 26-07-2024
Ну а вот если у российских депутатов и чиновников деньги лежат в западных банках. Значит банки пользуются этими деньгами, в том числе и на финансирование в с у. Получается, что эти люди тоже финансируют известно что... Почему их не арестовывают?
12:47:01 26-07-2024
RUSSKIY (11:40:44 26-07-2024) Ну а вот если у российских депутатов и чиновников деньги леж... У каких депутатов и чиновников и где лежат деньги в западных банках? Прошу озвучить.
16:27:32 26-07-2024
RUSSKIY (11:40:44 26-07-2024) Ну а вот если у российских депутатов и чиновников деньги леж... У них неприкосновенность
12:58:03 26-07-2024
у российских депутатов и чиновников деньги лежат в западных банках ---- все деньги, которые лежали в западных банках, давно Запад забрал и финансирует на них Украину. Если Запад забрал это уже его деньги, он и финансирует, вряд ли тем у кого забрали приходит сообщение подтвердите платеж
13:34:45 26-07-2024
Ах, бедненькие. Может поможем, чем сможем...
А то, что некоторые россияне, причем не самые бедные, имеют зарубежное гражданство, недвижимость, и т.д. и платят с них налоги, дети у них там живут, работают или учатся, тоже будете спорить?
13:59:51 26-07-2024
Гость (13:34:45 26-07-2024) Ах, бедненькие. Может поможем, чем сможем...А то, что не... некоторые россияне, причем не самые бедные, имеют зарубежное гражданство --- так они почти все убежали. И раз у них зарубежное гражданство они уже не россияне
14:04:14 26-07-2024
Гость (13:34:45 26-07-2024) Ах, бедненькие. Может поможем, чем сможем...А то, что не... Может поможем, чем сможем -- это их проблемы, тут Запад нам помог. Положил при этом на частную собственность, что тоже хорошо. Все увидели, что Запад врал, что у них частная собственность неприкосновенна. Получается со всех сторон хорошо, и наших вывозящих бабки наказал, и маску с себя снял
14:07:38 26-07-2024
Гость (13:34:45 26-07-2024) Ах, бедненькие. Может поможем, чем сможем...А то, что не... И? Эти россияне заработали свои деньги. Они не связаны постами или чинами. Имеют право. А если вы не видите разницы между тем, что малолетний утырок из Бийска осознанно донатил врагу, и жизнью детей за границей в процессе обучения, то вас очень жаль, вам уже ничем не помочь.
13:05:57 26-07-2024
Надо как в Белоруси. Тогда бояться будут.