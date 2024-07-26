20-летнего бийчанина задержали за государственную измену и финансирование терроризма

Житель Бийска связался с представителем Telegram-канала террористической организации и перевел деньги на приобретение БПЛА и дополнительного военного оборудования для ВСУ

26 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Кадры задержания / Фото: управление ФСБ по Барнаулу

20-летнего бийчанина задержали за госизмену. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю, он действовал в интересах запрещенного в России террористического объединения с Украины.

Житель Бийска связался с представителем Telegram-канала террористической организации и перевел деньги на приобретение БПЛА и дополнительного военного оборудования для ВСУ. Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел: о государственной измене, покушении на финансирование терроризма и финансировании терроризма.

Напомним, что в июле 33-летнему жителю Барнаула предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Поводом стал комментарий в популярной местной группе, который мужчина оставил 30 декабря 2023 года.