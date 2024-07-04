Барнаульца обвинили в оправдании терроризма

Поводом для этого стал комментарий горожанина в соцсети

04 июля 2024, 10:10, ИА Амител

Обвиняемый в публичном оправдании терроризма / Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле предъявили обвинение 33-летнему местному жителю в публичном оправдании терроризма, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Поводом для этого стал комментарий в популярной местной группе, который мужчина оставил 30 декабря 2023 года, находясь у себя в квартире.

Впоследствии правоохранители приехали к горожанину и провели обыски, изъяв технические устройства и иные предметы для расследования.

Сейчас следователи продолжают собирать и закреплять доказательства.

Кроме того, в суде рассматривают дело в отношении фигуранта по поводу действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ).