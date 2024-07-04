Барнаульца обвинили в оправдании терроризма
Поводом для этого стал комментарий горожанина в соцсети
04 июля 2024, 10:10, ИА Амител
Обвиняемый в публичном оправдании терроризма / Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю
В Барнауле предъявили обвинение 33-летнему местному жителю в публичном оправдании терроризма, сообщили в Следкоме Алтайского края.
Поводом для этого стал комментарий в популярной местной группе, который мужчина оставил 30 декабря 2023 года, находясь у себя в квартире.
Впоследствии правоохранители приехали к горожанину и провели обыски, изъяв технические устройства и иные предметы для расследования.
Сейчас следователи продолжают собирать и закреплять доказательства.
Кроме того, в суде рассматривают дело в отношении фигуранта по поводу действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ).
10:24:20 04-07-2024
Хоть бы написали, что конкретно он сказал.
10:28:44 04-07-2024
Как говорится язык до Куева доведет.
17:50:41 04-07-2024
Гость (10:28:44 04-07-2024) Как говорится язык до Куева доведет.... В новой редакции - язык до киллера доведёт...
11:04:34 04-07-2024
в публичном оправдании терроризма ---- за базаром надо следить
11:05:25 04-07-2024
33-летнему --- а на фотке не он наверное, там уже с лысиной
11:16:26 04-07-2024
Гость (11:05:25 04-07-2024) 33-летнему --- а на фотке не он наверное, там уже с лысиной... пфф... да после 30 половина мужиков лысеет.
11:17:09 04-07-2024
Гость (11:05:25 04-07-2024) 33-летнему --- а на фотке не он наверное, там уже с лысиной... так пить как он и не следить за здоровьем - такие обычно к 41 году уже в ящике
11:21:00 04-07-2024
Гость (11:17:09 04-07-2024) так пить как он и не следить за здоровьем - такие обычно к 4... так пить как он и не следить за здоровьем --- его наверное и в армию не взяли по здоровью
17:46:27 04-07-2024
Гость (11:05:25 04-07-2024) 33-летнему --- а на фотке не он наверное, там уже с лысиной... Можно подумать ты в свои 30+ с идеальными волосами, и еще фанат фитнеса как арчо морис?
И сидишь тут негодуешь мол почему мужики за 30 с лысинкой и пузиком.
Я вот жру все что захочу, фаст фуд и прочую дрянь и не комплексую из-за своего пуза, а вот ты и такие как ты лишние каллории считаете, понтуетесь своим прессом.
11:16:13 04-07-2024
давно пора взрослому человеку начинать думать и осмысленно относиться к своей жизни и событиям, а то вк почитать - так там каждого десятого нужно штрафовать
13:57:42 04-07-2024
Гость (11:16:13 04-07-2024) давно пора взрослому человеку начинать думать и осмысленно о... ВК не читаю. Неужто там столько несознательных? Вроде сайтом заправляет сын Кириенко Сергея Владиленовича, печально известного. Модерировали бы как следует, убирали сразу, что пишут пьяные люди перед новым годом