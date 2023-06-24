20-летнюю девушку не могут найти уже неделю в Барнауле

Ее местонахождение неизвестно с 18 июня

24 июня 2023, 15:33, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт" В Барнауле пропала 20-летняя Мария Курбакова, сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт".

Местонахождение девушки неизвестно с 18 июня.

Из примет: рост 165 см, нормальное телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза.

Может быть одета в джинсовые шорты, темную футболку и черные кроссовки.

Если вам известно о местонахождении пропавшей, сообщить об этом можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.