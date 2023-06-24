20-летнюю девушку не могут найти уже неделю в Барнауле
Ее местонахождение неизвестно с 18 июня
24 июня 2023, 15:33, ИА Амител
сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт".В Барнауле пропала 20-летняя Мария Курбакова,
Местонахождение девушки неизвестно с 18 июня.
Из примет: рост 165 см, нормальное телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза.
Может быть одета в джинсовые шорты, темную футболку и черные кроссовки.
Если вам известно о местонахождении пропавшей, сообщить об этом можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.
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