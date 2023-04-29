В Армении нашли 18-летнюю девушку, считавшуюся пропавшей без вести на Алтае

В розыске она находилась с 1 апреля

29 апреля 2023, 09:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские Армении нашли 18-летнюю россиянку, которую считали без вести пропавшей в Республике Алтай.

Девушку стражи порядка обнаружили 27 апреля в одном из сёл Армавирской области. В розыске на родине она находилась почти месяц, с 1 апреля.

О её нахождении сообщили инициатору розыска, рассказали на сайте ведомства.

Ранее в полиции Алтайского края сообщили, сколько пропавших в 2022 году человек не удалось найти.