В Армении нашли 18-летнюю девушку, считавшуюся пропавшей без вести на Алтае
В розыске она находилась с 1 апреля
29 апреля 2023, 09:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Полицейские Армении нашли 18-летнюю россиянку, которую считали без вести пропавшей в Республике Алтай.
Девушку стражи порядка обнаружили 27 апреля в одном из сёл Армавирской области. В розыске на родине она находилась почти месяц, с 1 апреля.
О её нахождении сообщили инициатору розыска, рассказали на сайте ведомства.
Ранее в полиции Алтайского края сообщили, сколько пропавших в 2022 году человек не удалось найти.
10:02:23 29-04-2023
"27 апреля оперуполномоченные Вагаршапатского отдела полиции обнаружили гражданку Российской Федерации, 18-летнюю Карину Л. в одном из домов села Воскеат Армавирской области, и доставили ее в отделение."Человек не иголка.
13:07:06 29-04-2023
Стадия "армяне"
14:16:07 29-04-2023
Так она там по своей воле была или ее в рабство угнали?