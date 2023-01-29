20 продюсеров со всей России приехали на Алтай в поисках мест для съемок

Участникам поездки показали те места, где фильмы уже снимались, а также новые локации

29 января 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На Алтай в поисках мест для съёмок приехали 20 продюсеров со всей России. Об этом сообщает "Российская газета".

Водитель проехал 400 километров по Алтайскому краю и Республике Алтай. Участникам экспедиции показали места, где уже велись съёмки, а также новые локации.

Среди продюсеров, приехавших на Алтай, были Эжен Щедрин, Наталья Клибанова, Никита Тихонов-Рау, Армен Ананикян, Павел Сарычев, Константин Маньковский и другие. Также участие в экспедиции приняли заместитель исполнительного директора Фонда "Кинопрайм" Вадим Потапов, главный редактор студии "Ленфильм" Андрей Апостолов, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский.

Продюсеры выехали из Белокурихи, проехали по Чуйскому тракту и Семинскому перевалу.