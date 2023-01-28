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Собчак на Алтае свозили на вертолёте в горы и она призналась в любви к России

Телеведущая побывала на Белухе и назвала Алтай сильно недооценённым местом

28 января 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: t.me/ksbchk
Фото: t.me/ksbchk

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уже несколько дней отдыхает на Алтае. На днях она сообщала, что остановилась в отеле Altai Village на Телецком озере, где "соединилась с природой" и опубликовала фотографию себя полуголой во время банных процедур.

Спустя несколько дней знаменитость в своём телеграм-канале рассказала, что её также свозили на Белуху. Собчак назвала Алтай сильно недооценённым местом и призналась в любви к России.

"У нас очень красивая и большая страна! Последние годы очень полюбила путешествия по России не только по работе, но и в качестве отдыха. Алтай – сильно недооценённое пока место. Такую красоту и "чистую" энергию счастья мало где встретишь. Сегодня гора Белуха "нас приняла" как тут говорят местные. Я много где бывала, но могу сказать что ни зимняя Аляска, ни Патагония не сравнятся с нашим Алтаем. В такие моменты "дзена" в горах испытываю сильнейшее чувство сопричастности и гордости за свою многострадальную Родину. Люблю свою страну", – написала она.

Фото: t.me/ksbchk

В прошлый раз Собчак приезжала на Алтай летом 2021 года. При этом телеведущая здесь не только отдыхала, но и снимала выпуск с блогером Еленой Блиновской, которая пригласила её в качестве ведущей на свою частную вечеринку. Среди гостей тогда также побывали певица Нюша, телеведущая Виктория Боня, Екатерина Варнава, Филипп Киркоров и другие.

 

Комментарии 27

  • Закон подлости - вертолеты падают когда не надо, а когда надо... не падают...
    28 января, Гость   Ответить
  • О, Собчак перевоспитали что ли. Может ее еще и в Крым свозить
    28 января, Гость   Ответить
  • Амител, а вы знаете позицию по СВО? И вообще политическое её кредо, хотя бы...? Это такой товарищ, который нам совсем не товарищ! Или вы этой статьей намекаете, что она где то тут совсем рядом, только руку протяни...? А мамаша ейная не приехала, которая психует что на крыльце ГД собираются нищеброды...?
    28 января, Гость   Ответить
  • призналась в любви к России. Я очень хорошо помню это признание, по вацапу видел, зеленая лужайка, березы, выходит Собчак в русском платье и в кокошнике и торжественно говорит: " За Русь, усрусь!"
    28 января, Гость   Ответить
  • А давайте её губернатором выберем. Хуже все равно уже не будет. Так хоть интересно будет, да и в рейтинге медийности она Виктора обойдет. А других достижений у него и нет
    28 января, Гость   Ответить
  • А кто оценивает?Ты,дунька богемная,приближённая к императору ? ))))
    28 января, Гость   Ответить
  • Хорошо быть дочерью того, кому обязан президент. Любые поступки будут прощены. По уму ее бы подвергнуть биению плетями. Чисто мусор из башки вытрясти. При этом нельзя не отметить, что она довольна умная и продуманная гражданка. Это для всех такой флюгер) куда дуют господствующие ветры) Алтай-Вилладж… ну полляма-лям она там оставила. Все лучше, чем тратить в Куршавеле) там сейчас хохлы дискотеки устраивают. Реально - последние дни Помпеи…
    28 января, Гость   Ответить
  • Жалко что она не стала президенткой Российской Федерации в результате демократических выборов.Может потому что пианины рядом не было и не случилось сыграть.В смысле побацать.
    28 января, Гость   Ответить
  • Нечего писать о бездарностях и блогерах.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, полностью согласен!!!
    28 января, Гость   Ответить
  • Все правы! Плохой она человек...
    28 января, Гость   Ответить
  • Пролетела Собчак над Белухой * Осмотрела ложбины, хребты * На Алтай приезжают бараны * И у них вот такие понты
    28 января, Гость   Ответить
  • неравнодушные пенсионеры негодуют. один уже объявил Собчак не товарищем ему.
    28 января, Гость   Ответить
  • Как умудрились лошадь в вертолет втащить?!
    28 января, Гость   Ответить
  • Хорошо быть дочерью ----------- да, чувствуется, некоторые дочери дофига компромата нарыли. Тем живут и богатеют.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, надо бы разобраться с визитом
    28 января, Гость   Ответить
  • Осквернение святого Алтая налицо.
    28 января, Гость   Ответить
  • Ждем Красовского и Ракову.
    28 января, Гость   Ответить
  • да, чувствуется, некоторые дочери дофига компромата нарыли. Тем живут и богатеют. **** Да не. Это просто благодарность ее отцу. Был бы компромат - ни ее, ни ее матери не было бы.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, Хорошая идея.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, очень согласна с вами! В Горный Алтай и Белокуриху с такими ценами в Алтай-резорт и другие резорты, доступно только такой шелухе,как собчак и блиновская,для народа работающего,на тех,на ком Россия держится-просто не по карману!
    28 января, Гость   Ответить
  • Похоже кресный нас, ей как холопов к Алтаю добавил.
    28 января, Гость   Ответить
  • Теперь горы фиг отмоешь.
    28 января, Гость   Ответить
  • Шалавы отдыхают, когда только успевают устать, в переездах между Канарами и Мальдивами.
    28 января, Гость   Ответить
  • Был бы компромат - ни ее, ни ее матери не было бы.----------а может, благодаря компромату живы до сих пор?
    28 января, Гость   Ответить
  • Даст Бог ещё будут недооценивать Алтай...глядишь сохраниться
    28 января, Гость   Ответить
  • доступно только такой шелухе,как собчак и блиновская,для народа работающего,на тех,на ком Россия держится-просто не по карману!----вот она, чистая зависть проллетария (от слова пролетать в том числе). Вот какая тебе разница, кто как отдыхает. У всех достаток разный. На Телецком есть замечательная база Алтын-Кёль, где проживание всего 3300 с чудесным завтраком. Но ты и этого не увидишь, т.к. зациклена на других и не можешь создавать прекрасные эмоции для себя.
    29 января, Гость   Ответить
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