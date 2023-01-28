Собчак на Алтае свозили на вертолёте в горы и она призналась в любви к России

Телеведущая побывала на Белухе и назвала Алтай сильно недооценённым местом

28 января 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: t.me/ksbchk

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уже несколько дней отдыхает на Алтае. На днях она сообщала, что остановилась в отеле Altai Village на Телецком озере, где "соединилась с природой" и опубликовала фотографию себя полуголой во время банных процедур.

Спустя несколько дней знаменитость в своём телеграм-канале рассказала, что её также свозили на Белуху. Собчак назвала Алтай сильно недооценённым местом и призналась в любви к России.

"У нас очень красивая и большая страна! Последние годы очень полюбила путешествия по России не только по работе, но и в качестве отдыха. Алтай – сильно недооценённое пока место. Такую красоту и "чистую" энергию счастья мало где встретишь. Сегодня гора Белуха "нас приняла" как тут говорят местные. Я много где бывала, но могу сказать что ни зимняя Аляска, ни Патагония не сравнятся с нашим Алтаем. В такие моменты "дзена" в горах испытываю сильнейшее чувство сопричастности и гордости за свою многострадальную Родину. Люблю свою страну", – написала она.



















Фото: t.me/ksbchk

В прошлый раз Собчак приезжала на Алтай летом 2021 года. При этом телеведущая здесь не только отдыхала, но и снимала выпуск с блогером Еленой Блиновской, которая пригласила её в качестве ведущей на свою частную вечеринку. Среди гостей тогда также побывали певица Нюша, телеведущая Виктория Боня, Екатерина Варнава, Филипп Киркоров и другие.