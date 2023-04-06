20 украинских диверсантов попытались проникнуть на территорию России
Российские военные совместно с погранвойсками нанесли противнику огневое поражение
06 апреля 2023, 16:40, ИА Амител
В Брянской области пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", – написал он.
По словам Богомаза, российские военные совместно с погранвойсками нанесли противнику огневое поражение. О потерях не сообщается.
По информации Telegram-канала Mash, украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию России на двух пикапах. Инцидент случился в 08:30 по местному времени.
Напомним, что в начале марта на территорию приграничного Климовского района с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, водители погибли.
В одной из машин в школу ехали десятилетний Фёдор и ещё две девочки. Мальчик получил проникающее ранение, но, несмотря на это, смог увести своих спутниц с места обстрела.
16:44:45 06-04-2023
Как крысы...Воюют подло,,,Мерзко....Прикрываясь стариками и детьми...Стреляют в детей...С военнопленными вещи страшные делают. Мраси!!!
19:17:11 06-04-2023
Гость (16:44:45 06-04-2023) Как крысы...Воюют подло,,,Мерзко....Прикрываясь стариками и ... А Европа поддерживает и одобряет действия этих крыс.
07:34:21 07-04-2023
А гиперзвук не применяется потому что мы добрые