20 украинских диверсантов попытались проникнуть на территорию России

Российские военные совместно с погранвойсками нанесли противнику огневое поражение

06 апреля 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Брянской области пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", – написал он.

По словам Богомаза, российские военные совместно с погранвойсками нанесли противнику огневое поражение. О потерях не сообщается.

По информации Telegram-канала Mash, украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию России на двух пикапах. Инцидент случился в 08:30 по местному времени.

Напомним, что в начале марта на территорию приграничного Климовского района с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, водители погибли.

В одной из машин в школу ехали десятилетний Фёдор и ещё две девочки. Мальчик получил проникающее ранение, но, несмотря на это, смог увести своих спутниц с места обстрела.