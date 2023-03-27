Путин наградил мальчика, который спас двух девочек под Брянском при атаке ДРГ

Ребёнок получил награду "За отвагу"

27 марта 2023, 21:51, ИА Амител

Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За отвагу" мальчика Фёдора Симоненко, пострадавшего во время проникновения диверсантов на территорию Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в начале марта на территорию приграничного Климовского района с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, водители погибли.

В одной из машин в школу ехали десятилетний Фёдор и ещё две девочки. Мальчик получил проникающее ранение, но, несмотря на это, смог увести своих спутниц с места обстрела.

Ребёнку провели четырёхчасовую операцию, врачам удалось извлечь пулю, попавшую в левую плевральную полость. Около двух недель Фёдор провёл в больнице, в середине марта его выписали.