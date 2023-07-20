200 клиентов ВТБ в регионах Алтая использовали средства маткапитала на покупку жилья

Большинство направили средства на досрочное погашение ипотеки

20 июля 2023, 18:05, ИА Амител

Ипотека / Фото: yanalya / Freepik

За первое полугодие 2023 года клиенты ВТБ в Сибири направили 1,8 млрд рублей из средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Из них две трети заявок – на частично-досрочное погашение ипотечного кредита.

В Алтайском крае и Республике Алтай в январе – июне 2023 года заявки на распоряжение материнским капиталом подали почти 200 клиентов банка, направив на эти цели около 126 млн рублей. Причем 68% семей используют эту меру господдержки для частично-досрочного погашения кредита, остальные – как первоначальный взнос при оформлении ипотеки.

"Мы видим, что молодые семьи активно используют меры поддержки, предлагаемые государством. Регулярная индексация размера материнского капитала, расширение программы льготной ипотеки стали важным стимулом для принятия решения о покупке недвижимости", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Он добавил, что банки совместно с государством работают над упрощением процедуры распоряжения материнскими выплатами. Заемщик может сформировать заявку в приложении банка, который самостоятельно передаст ее в Социальный фонд России. В случае использования средств маткапитала в качестве первоначального взноса, заявление подается одновременно с оформлением кредита в банке.

По данным ВТБ, среди регионов Сибири чаще всего так используют маткапитал семьи из Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. Средний чек выплат за шесть месяцев составил 621 тыс. рублей. За счет материнских выплат 1,8 тысячи сибирских семей смогли оформить частично-досрочное погашение ипотеки. Еще 1,1 тысячи заявок подали на использование капитала в качестве первоначального взноса.

Подать заявление на погашение жилищного кредита за счет целевой господдержки можно в разделе "Государственные услуги" ВТБ Онлайн. Для этого необходимо оформить частично предзаполненную заявку, после чего кредитная организация сама передаст ее по защищенным электронным каналам связи в Социальный фонд России для перечисления выплаты. Средства маткапитала можно также направить на оплату первоначального взноса при оформлении ипотеки в банке.

В целом за шесть месяцев 2023 года банк предоставил жителям Алтайского края и Республики Алтай свыше 5,8 млрд рублей жилищных кредитов.