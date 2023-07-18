100 алтайских компаний подключили зарплатный проект ВТБ с начала года

Сервисы банков упрощают сотрудникам заказ карты, а бухгалтерии – начисление заработной платы

18 июля 2023, 16:24, ИА Амител

Карта / Фото: DCStudio / Freepik

За первое полугодие 2023 года порядка 100 новых организаций и предприятий Алтайского края и Республики Алтай подключили зарплатные проекты ВТБ. Всего в регионе уже более 116 тысяч сотрудников различных компаний выбрали карты банка для получения регулярных выплат от работодателя."С начала года более 15 тысяч жителей региона выбрали карту нашего банка для получения заработной платы. На текущий момент в рамках зарплатных проектов мы обслуживаем более 116 тысяч сотрудников из 5,8 тысячи организаций Алтайского края и Республики Алтай", – рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Сегодня при выборе банка клиенты учитывают дополнительные опции, которые предлагаются владельцу зарплатной карты. Это и специальные ставки по кредитным продуктам, и упрощенный пакет документов при подаче заявок на кредит, повышенный кешбэк, снятие наличных в любых банкоматах без комиссии и ряд других преимуществ. Например, те клиенты, которым уже зачисляют зарплату на карту, могут рекомендовать банк своим знакомым и получать за это вознаграждение в виде бонусов, чтобы использовать их в программе лояльности или конвертировать в рубли.

Как правило, российские банки сейчас заинтересованы в развитии этого направления. Зарплатная карта открывает больше возможностей для владельцев: она позволяет выпускать дополнительные карты с управляемым лимитом для членов семьи, дает право получить дисконт к ставке по ипотеке и потребительским кредитам, предлагает участие в программе лояльности с получением кешбэка и различных бонусов за оплату товаров и услуг.

Некоторые банки позволяют компаниям подключить зарплатный проект через интернет-банк для бизнеса, не посещая офисов. Все необходимые операции по начислению зарплат можно проводить в мобильных приложениях.