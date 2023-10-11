200 мешков мусора убрали в барнаульском лесу
Работы прошли напротив краевого онкологического диспансера
11 октября 2023, 11:30, ИА Амител
В Барнауле в рамках месячника осенней санитарной очистки и благоустройства убрали мусор и бытовые отходы в городском лесу, сообщили в мэрии.
Экологическая акция прошла 10 октября напротив Алтайского краевого онкологического диспансера. В уборке участвовали студенты АГАУ и волонтеры отряда "Рысь". Они собрали 197 мешков мусора и установили таблички с призывами соблюдать чистоту.
Еще одна большая акция прошла в выходные в парке "Юбилейный". За два дня около 100 человек собрали порядка 100 мешков мусора.
Ранее жители Рубцовска пожаловались на заваленные мусором контейнерные площадки на проспекте Ленина и улицах Московской, Тракторной и Ленинградской.
11:53:43 11-10-2023
молодцы все неравнодушные!