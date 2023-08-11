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Около 10 тонн мусора собрали во время экоакции на Пивоварке

Активисты разобрали четыре больших затора

11 августа 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Экологическая акция по сбору мусора прошла на реке Пивоварке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Организатором выступила администрация Железнодорожного района. Активисты экологического студотряда и начальник штаба ГОиЧС Денис Чердак очистили русло Пивоварки и прибрежную зону у улиц Садовая и Индустриальная.

За три часа прошли 150 метров, расчистили четыре больших затора, которые состояли не только из бытового мусора, но также из автомобильных покрышек.

Всего активисты собрали около 10 тонн мусора. 

Барнаул Экология

Комментарии 1

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Гость

15:36:45 11-08-2023

интересно посмотреть на тех людей, кто за 3 часа 10 тонн мусора перетаскал.

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