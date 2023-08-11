Около 10 тонн мусора собрали во время экоакции на Пивоварке
Активисты разобрали четыре больших затора
11 августа 2023, 13:35, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Экологическая акция по сбору мусора прошла на реке Пивоварке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Организатором выступила администрация Железнодорожного района. Активисты экологического студотряда и начальник штаба ГОиЧС Денис Чердак очистили русло Пивоварки и прибрежную зону у улиц Садовая и Индустриальная.
За три часа прошли 150 метров, расчистили четыре больших затора, которые состояли не только из бытового мусора, но также из автомобильных покрышек.
Всего активисты собрали около 10 тонн мусора.
15:36:45 11-08-2023
интересно посмотреть на тех людей, кто за 3 часа 10 тонн мусора перетаскал.