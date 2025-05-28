200 юных каратистов с Алтая и из Кузбасса сразились на турнире в честь 80-летия Победы

Депутат Евгения Боровикова поблагодарила организаторов состязания за сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи

28 мая 2025, 14:55, ИА Амител

Евгения Боровикова на турнире / Фото: altai.spravedlivo.ru

В Рубцовске состоялось первенство по карате-кёкусинкай "Внуки Победы", посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир прошел 25 мая и собрал более 200 участников из Алтайского края и Кузбасса. Организатором выступило местное отделение Союза киокушин карате России.

На татами вышли юные спортсмены от 6 до 17 лет. Каждый поединок стал не просто проверкой физической подготовки, но и напоминанием о героизме советского народа. Уровень подготовки участников был высок – спортсмены продемонстрировали дисциплину, техничность и уважение к сопернику. Турнир стал завершением спортивного сезона и в то же время – поводом вспомнить о цене мира.

Соревнования посетила депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгения Боровикова. Она отметила, что мероприятие стало заметным событием в жизни города, и выразила благодарность организаторам.

"Спасибо, что не просто помните о подвиге, который совершил советский народ, но и проводите соревнования, посвященные этому подвигу. Вы воспитываете не просто спортсменов, а настоящих патриотов, для которых 9 мая – не очередной день в календаре. С такими проводниками в мир спорта у ребят большое будущее", – сказала депутат.

Евгения Боровикова вручила благодарственные письма от депутата Госдумы Александра Терентьева, а также памятные издания "Сила духа народа-победителя", посвященные героям Великой Отечественной войны.

По словам организаторов, турнир стал для участников не только важным состязанием, но и напоминанием о стойкости и силе предков. Зал реагировал эмоционально – за боями наблюдали десятки зрителей. Руководитель рубцовского отделения СККР Олег Меднов отметил высокий уровень подготовки участников и сообщил, что летом юных спортсменов ждут сборы, после которых сформируют план на следующий сезон.

Слова признательности также высказал руководитель Союза киокушин каратэ России по Алтайскому краю сенсей Михаил Кривошеин. Он подчеркнул, что прогресс ребят очевиден и у организации хорошее будущее. Особую ценность, по его мнению, представляет внимание к исторической памяти – подаренную книгу о ветеранах ВОВ выставят в зале тренировок, чтобы каждый спортсмен помнил, какой ценой досталась Победа.