2024 год станет самым теплым в мировой истории
Текущий год побьет рекорд по температуре 2023-го
18 ноября 2024, 16:00, ИА Амител
2024 год станет самым жарким для Земли в истории метеонаблюдений, побив прошлогодний рекорд по температуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.
"2024 год, скорее всего, станет самым теплым", – заявил агентству Кокорин.
По словам эксперта, это связано с лишним теплом в атмосфере. Среди его причин климатолог выделяет усиление человеком парникового эффекта, а также природное явление Эль-Ниньо. Оно начало действовать в мае – июне 2023 года.
Самым жарким за всю историю метеонаблюдений на данный момент считается 2023 год. В этот период действие Эль-Ниньо ощущалось более семи месяцев.
"Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу", – поясняет РИА Новости.
16:02:32 18-11-2024
хорошо.. люблю тепло
18:53:59 18-11-2024
Какая-то ерунда. Помню в 2013 году в Барнауле снег лег только за 2 недели до нового года.