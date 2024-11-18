2024 год станет самым теплым в мировой истории

Текущий год побьет рекорд по температуре 2023-го

18 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Планета Земля / Фото: unsplash.com / NASA

2024 год станет самым жарким для Земли в истории метеонаблюдений, побив прошлогодний рекорд по температуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.

"2024 год, скорее всего, станет самым теплым", – заявил агентству Кокорин.

По словам эксперта, это связано с лишним теплом в атмосфере. Среди его причин климатолог выделяет усиление человеком парникового эффекта, а также природное явление Эль-Ниньо. Оно начало действовать в мае – июне 2023 года.

Самым жарким за всю историю метеонаблюдений на данный момент считается 2023 год. В этот период действие Эль-Ниньо ощущалось более семи месяцев.