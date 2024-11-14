2025 год может стать самым жарким в истории человечества

Генсек ООН сообщил о разработке пакета решений для борьбы с экстремальной жарой

14 ноября 2024, 07:44, ИА Амител

Лето на пляже / Фото: Egor Myznik / unsplash.com

2024 год показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением. И следующий год может стать самым жарким в истории человечества, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, в некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости, а по всему миру наблюдаются рекордные дожди, ураганы и засухи.

Гутерреш указал на необходимость систем раннего предупреждения об экстремальной жаре и сообщил о разработке ООН пакета решений для борьбы с ней.

Он призвал к срочным действиям, так как почти половина стран не имеет таких систем, и данные для их создания часто недоступны. Для этого нужна политическая поддержка и увеличение финансирования, особенно для уязвимых групп населения, пишет РИА Новости.