21 декабря офисы Барнаульской горэлектросети изменят график работы

Рассказываем, почему в четверг в офисах БГЭС будет сокращенный день

20 декабря 2023, 08:35, ИА Амител

Барнаул / Фото: Павел Филатов

В четверг, 21 декабря, клиентские офисы Барнаульской горэлектросети (Ползунова, 50; 65 лет Победы, 12; Ленина, 119а) будут работать до 13:00.

Как сообщили в пресс-службе БГЭС, изменение графика связано с проведением Дня энергетика. Эта дата объединяет более 300 сотрудников предприятия самых разных профессий – всех, чья деятельность направлена на обеспечение города стабильным и надежным электроснабжением. Праздник имеет важное значение для работников Барнаульской горэлектросети, помогает им почувствовать себя частью большой слаженной команды, создает атмосферу единения и укрепляет дружеские отношения между коллегами. По традиции в этот день будут подведены итоги работы компании за год, а лучшие сотрудники получат награды от федеральных, краевых и городских властей.

Напоминаем, что у Барнаульской горэлектросети есть "Личный кабинет" и мобильное приложение "БГЭС: ЛК Физических лиц". С помощью этих инструментов большинство вопросов можно решить дистанционно.АО "Барнаульская горэлектросеть" – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Алтайского края. Компания обслуживает 248 тысяч физических и около 7 тысяч юридических лиц.