21 декабря офисы Барнаульской горэлектросети изменят график работы
Рассказываем, почему в четверг в офисах БГЭС будет сокращенный день
20 декабря 2023, 08:35, ИА Амител
В четверг, 21 декабря, клиентские офисы Барнаульской горэлектросети (Ползунова, 50; 65 лет Победы, 12; Ленина, 119а) будут работать до 13:00.
Как сообщили в пресс-службе БГЭС, изменение графика связано с проведением Дня энергетика. Эта дата объединяет более 300 сотрудников предприятия самых разных профессий – всех, чья деятельность направлена на обеспечение города стабильным и надежным электроснабжением. Праздник имеет важное значение для работников Барнаульской горэлектросети, помогает им почувствовать себя частью большой слаженной команды, создает атмосферу единения и укрепляет дружеские отношения между коллегами. По традиции в этот день будут подведены итоги работы компании за год, а лучшие сотрудники получат награды от федеральных, краевых и городских властей.
Напоминаем, что у Барнаульской горэлектросети есть "Личный кабинет" и мобильное приложение "БГЭС: ЛК Физических лиц". С помощью этих инструментов большинство вопросов можно решить дистанционно.АО "Барнаульская горэлектросеть" – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Алтайского края. Компания обслуживает 248 тысяч физических и около 7 тысяч юридических лиц.
08:53:31 20-12-2023
Понятно.. бухалово...
11:19:58 20-12-2023
Бедолаги! А в пятницу на работу с утра)
13:59:35 20-12-2023
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19:23:16 20-12-2023
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