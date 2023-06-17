21-летний барнаулец перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело

17 июня 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

21-летний житель Барнаула обратился полицию с заявлением на мошенников, которые похитили у него 633 тысячи рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам потерпевшего, ему позвонила девушка и представилась сотрудником полиции. Незнакомка сказала парню, что на его имя пытаются взять кредит и сейчас ему в мессенджере через засекреченную линию позвонят сотрудники банка и скажут, как спасти деньги.

Вскоре горожанину действительно позвонил неизвестный, который для убедительности выслал ему фото удостоверения сотрудника и своего служебного пропуска в банк.

Затем парню выслали инструкцию для обновления лицевого счета и сказали, что нужно обналичить активы во всех банках, включая кредитки и инвестиционные счета.

"Он, по указанию звонившего, скачал программу, с помощью которой неизвестные удаленно оформили на него кредит в банке, после чего парень снял эти деньги и через банкомат перевел двумя платежами на счет мошенников", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Злоумышленников ищут.