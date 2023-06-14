Мошенники рассылают жертвам "удостоверения сотрудников банка"

Так аферисты хотят быть более убедительными

14 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Банковские мошенники для большей убедительности теперь рассылают в мессенджерах своим жертвам поддельные документы. Об этом в разговоре с РИА Новости сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В качестве примера он привел "удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".

При этом о принципиально новой мошеннической схеме речи не идет – выявляются просто новые разновидности старых.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому будут конфисковывать деньги и имущество у киберпреступников.