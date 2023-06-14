Мошенники рассылают жертвам "удостоверения сотрудников банка"
Так аферисты хотят быть более убедительными
14 июня 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Банковские мошенники для большей убедительности теперь рассылают в мессенджерах своим жертвам поддельные документы. Об этом в разговоре с РИА Новости сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В качестве примера он привел "удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".
При этом о принципиально новой мошеннической схеме речи не идет – выявляются просто новые разновидности старых.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому будут конфисковывать деньги и имущество у киберпреступников.
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