21-летний житель Алтая напал с ножом на своих деда и бабушку

Мужчина скончался, подозреваемый сам сдался полиции

11 марта 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Майминском районе Республики Алтай задержали 21-летнего местного жителя, который набросился с ножом на родных деда и бабушку. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома, трагедия случилась в ночь на 10 марта в селе Майма в двухквартирном доме по улице Папардэ.

"Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своих бабушки и дедушки, в ходе возникшего с последним конфликта, нанёс потерпевшим множественные удары ножом в область груди, шеи и конечностей, после чего скрылся с места совершения преступления", – рассказали в ведомстве.

Днём 10 марта молодой человек, осознав содеянное, сам пришёл в полицию и сообщил о произошедшем. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа нашла в квартире тела 66-летних мужчины и женщины – последняя при этом подавала признаки жизни. Сельчанку незамедлительно доставили в республиканскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Сейчас следователи работают с подозреваемым, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.