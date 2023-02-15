Сибирячка на суде призналась в любви мужчине, убившему её сына

Изверг избивал её, ребёнка, но в ходе следствия женщина решила изменить показания

15 февраля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

15 февраля в Новосибирске начали судить мужчину, задушившего 10-летнего пасынка. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Следователи узнали, что у обвиняемого сформировалась неприязнь к ребёнку, из-за чего он постоянно избивал его.

"По данным СК, год назад Колесников убил пасынка – задушил его в порыве ярости. Известно, что доставалось и жене. Он колотил её, когда та пыталась вступиться за сына", – сказано в сообщении.

Когда задержанного доставили в СИЗО, мать ребёнка рассказала об издевательствах, но в ходе следствия передумала и заявила, что оговорила мужчину.

В ходе судебного заседания истязатель признался женщине в любви.