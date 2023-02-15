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Сибирячка на суде призналась в любви мужчине, убившему её сына

Изверг избивал её, ребёнка, но в ходе следствия женщина решила изменить показания

15 февраля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

15 февраля в Новосибирске начали судить мужчину, задушившего 10-летнего пасынка. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Следователи узнали, что у обвиняемого сформировалась неприязнь к ребёнку, из-за чего он постоянно избивал его.

"По данным СК, год назад Колесников убил пасынка – задушил его в порыве ярости. Известно, что доставалось и жене. Он колотил её, когда та пыталась вступиться за сына", – сказано в сообщении.

Когда задержанного доставили в СИЗО, мать ребёнка рассказала об издевательствах, но в ходе следствия передумала и заявила, что оговорила мужчину.

В ходе судебного заседания истязатель признался женщине в любви.

"Я тебя тоже люблю, зай", – ответила она.

Комментарии 10

  • Боже, какая мерзость! Где современный Достоевский, чтобы описАть весь тот ужас, который пережил убиенный ребёнок? Разве можно похоть называть любовью? Как эти нелюди будут жить дальше?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Любви нет, а Секс это амфетаминовая наркомания = у самцов выделяется фенилэтиламин во время оргазма и люди ведут себя как звери = готовы убить за дозу...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • мимими
    15 февраля, Гость   Ответить
  • и люди ведут себя как звери =---- да ну, попробуйте убить волчат или щенят на глазах у матери... это не звери, это изверги рода человеческого какие то. Оба.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • О Боже!!! Какой ужас...Слово не могу подобрать...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • > это не звери, это изверги рода человеческого какие то. Оба. мамашку в тюрьму после этого надо упечь. Жаль таким мразям пожизненное не дают.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вот я люблю своего мужа. Очень. Но если бы он пальцем тронул моего ребенка - перегрызла бы горло
    15 февраля, Гость   Ответить
  • этот сядет, его в камере кончат моментально скорее всего, ушанка найдет новый болт, Пацана жалко, он никому не мог ничего плохого сделать, в таком то возрасте.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • его в камере кончат моментально---Кто? Там такие же утырки сидт.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • самку (не могу назвать ее матерью) тоже судить нужно! и стерилизовать обеих, чтобы не плодились.
    15 февраля, Гость   Ответить
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