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21 октября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Купить продукты от местных производителей можно будет по шести адресам

20 октября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле в субботу, 21 октября, проведут очередные продовольственные ярмарки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

  • сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной – пр. Красноармейского);
  • ул. Новосибирская, 16в;
  • п. Научный Городок, 31;
  • сквер имени Германа Титова;
  • с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;
  • Затон – ул. Водников, 11.

Там можно будет купить мясо, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств региона.

Напомним, 14 октября на аналогичных ярмарках барнаульцы потратили 10,5 млн рублей.

Барнаул Продукты

Комментарии 2

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Горожанка

10:49:37 21-10-2023

Супер-ярмаки! Затон, Лебяжка, Н.Городок и Силикатный - центры районов же, ага! Сколько там населения?весь район в этих "центрах" сосредоточен)))

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Счастье

13:24:16 21-10-2023

Как здорово такие ярмарки!!!

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