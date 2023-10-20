21 октября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
Купить продукты от местных производителей можно будет по шести адресам
20 октября 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле в субботу, 21 октября, проведут очередные продовольственные ярмарки, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной – пр. Красноармейского);
- ул. Новосибирская, 16в;
- п. Научный Городок, 31;
- сквер имени Германа Титова;
- с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;
- Затон – ул. Водников, 11.
Там можно будет купить мясо, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств региона.
Напомним, 14 октября на аналогичных ярмарках барнаульцы потратили 10,5 млн рублей.
10:49:37 21-10-2023
Супер-ярмаки! Затон, Лебяжка, Н.Городок и Силикатный - центры районов же, ага! Сколько там населения?весь район в этих "центрах" сосредоточен)))
13:24:16 21-10-2023
Как здорово такие ярмарки!!!