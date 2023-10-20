21 октября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Купить продукты от местных производителей можно будет по шести адресам

20 октября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле в субботу, 21 октября, проведут очередные продовольственные ярмарки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной – пр. Красноармейского);

ул. Новосибирская, 16в;

п. Научный Городок, 31;

сквер имени Германа Титова;

с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;

Затон – ул. Водников, 11.

Там можно будет купить мясо, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств региона.

Напомним, 14 октября на аналогичных ярмарках барнаульцы потратили 10,5 млн рублей.