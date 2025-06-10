21 тысячу заявлений подали супруги-юбиляры из Алтайского края на выплату 10 тысяч рублей

Выплату получат пары, которые отметили 50-летие совместной жизни в 2025 году или раньше

10 июня 2025, 15:35, ИА Амител

Пожилые супруги / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский" / amic.ru

21 тысячу заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей подали супруги из Алтайского края, отметившие 50-летие совместной жизни. Деньги они получат до 1 июля 2025 года. Средства уже перечислили 1476 парам, которые отпраздновали золотую свадьбу в 2025 году. Об этом на пресс-конференции 10 июня 2025 года рассказала министр соцзащиты региона Наталья Оськина.

"Мы работу продолжаем, выплата оказалась востребована, она очень положительно воспринимается людьми пожилого возраста. Время подать заявление еще есть до 30 июня – можно обратиться в органы соцзащиты со свидетельством о браке и получить деньги. Лишь восемь субъектов РФ такую меру поддержки предоставляют – причем она есть только в отдельных городах и действует только на юбиляров текущего года", – пояснила Оськина.

По словам министра, сейчас специалисты ведомства обращаются к главам муниципалитетов и к неравнодушным людям, чтобы найти и проинформировать юбиляров о возможности оформить и получить положенную выплату.

Напомним, выплату получат те супруги, чей брак продлился 50 лет и более. Один из юбиляров должен подать письменное заявление в МФЦ или в управление социальной защиты населения. Также он обязан предоставить письменное согласие второго супруга. Выплата придет на банковский счет одного из супругов.

Если 50-летие случилось в 2025 году, то подать заявление на выплату можно за один месяц до торжественной даты и в течение 12 месяцев после нее. Деньги переводят в следующем месяце после подачи заявления. А если золотая свадьба была до 2025 года, то супругам нужно обратиться за выплатой до июня 2025 года включительно.

Подробнее о получении данной выплаты можно прочитать здесь.