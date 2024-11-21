Жителей интересовало, получат ли они деньги, если отметили 50-летие совместной жизни до введения выплат

21 ноября 2024, 18:26, ИА Амител

Прямая линия Виктора Томенко / Фото: правительство Алтайского края / Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе своей прямой линии раскрыл детали выплат за долгий брак, которые появятся в регионе со следующего года. Вопросов на эту тему жители задали очень много. Особенно их интересовало, можно ли будет получить матподдержку, если необходимого срока совместной жизни они достигли еще до появления указа.

Томенко подчеркнул, что решение о единовременной выплате за долгосрочный брак анонсировал совсем недавно. Это часть масштабных мероприятий, которые проводят в регионе в Год семьи. Деньги будут положены тем, кто прожил вместе 50 лет.

"В рамках Года семьи у нас прошло более ста мероприятий. Уделяется огромное внимание семьям и участников СВО, и многодетным, и трудовым династиям. А наши дорогие жители, у которых за плечами 50 лет совместно жизни или больше, – это золотые люди. Поэтому у нас и сформулировалось решение, которое я накануне анонсировал", – отметил глава региона. Он пояснил, что со следующего года все, кто отметит золотую свадьбу (проживут в браке 50 лет), смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на семью. Для этого один из супругов должен обратиться в ЗАГС или управление соцзащиты по месту жительства.

Но граждан больше интересовало, имеет ли закон "обратную силу". Ведь в регионе немало тех, кто отметил золотую свадьбу до введения выплат. Томенко подчеркнул, что об этой категории ни в коем случае не забыли.

"Наша прямая линия показала актуальность вопроса, что же будет с семьями, которые уже на сегодня прожили 50 лет и больше. По нынешнему проекту указа они остаются за бортом. Мне кажется, это вопиющая несправедливость. Но и указ еще в проектировке, поэтому я такое поручение формулирую. Если по состоянию на 1 января 2025 года пара уже в браке более 50 лет, она может написать заявление в течение первого полугодия. И им тоже будет перечислена выплата. Автоматически мы назначить не можем: невозможно вытащить необходимую информацию, можем кого-то потерять", – уточнил губернатор.

По его словам, выплаты этой категории супружеских пар будут перечислены к 8 июля 2025 года, когда в стране отмечают День семьи, любви и верности.