22-летний алтайский хоккеист умер после длительной болезни

У молодого человека случился рецидив онкозаболевания спустя четыре с половиной года после лечения

29 марта 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: хоккейный клуб "Динамо-Алтай"

29 марта умер 22-летний воспитанник хоккейной школы "Алтай" Сергей Жуков. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Динамо-Алтай" на своей странице во "ВКонтакте".

Хоккеем в команде "Алтай 2001" он занимался с шести лет. В феврале 2017 года у Сергея диагностировали онкологическое заболевание на четвёртой стадии.

"В борьбе с серьёзным недугом Сергея поддерживали не только друзья и близкие, но и просто незнакомые люди, не оставшиеся равнодушными к его беде", – отметили в пресс-службе. Тогда, после лечения, болезнь отступила. Спустя четыре с половиной года произошёл рецидив. За несколько месяцев хоккеист прошёл шесть курсов химиотерапии в центре онкологии имени Блохина, однако болезнь оказалась сильнее.