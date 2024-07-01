22-летний барнаулец погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации

Выпускник школы № 106 добровольно вступил в ВС РФ

01 июля 2024, 18:02, ИА Амител

Данил Ковалев / Фото: "Инцидент Барнаул"

22-летний барнаулец Ковалев Данил Сергеевич погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. Как сообщает "Инцидент Барнаул", это случилось 6 июня.

Отмечается, что молодой человек учился в школе № 106. 4 апреля Ковалев добровольно вступил в ряды Вооруженных сил РФ. Занимал должность штурмовика.

"Данил был хорошим другом и товарищем. Самым лучшим сыном и братом. Был очень веселый, отважный, позитивный. Не оставлял близких в трудные моменты жизни", – отмечается в публикации.

Прощание с Данилом состоится 2 июля в ритуальном зале по улице Аносова 8 (с 09:00 до 11:00).