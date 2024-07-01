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22-летний барнаулец погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации

Выпускник школы № 106 добровольно вступил в ВС РФ

01 июля 2024, 18:02, ИА Амител

Данил Ковалев / Фото: "Инцидент Барнаул"
Данил Ковалев / Фото: "Инцидент Барнаул"

22-летний барнаулец Ковалев Данил Сергеевич погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. Как сообщает "Инцидент Барнаул", это случилось 6 июня.

Отмечается, что молодой человек учился в школе № 106. 4 апреля Ковалев добровольно вступил в ряды Вооруженных сил РФ. Занимал должность штурмовика.

"Данил был хорошим другом и товарищем. Самым лучшим сыном и братом. Был очень веселый, отважный, позитивный. Не оставлял близких в трудные моменты жизни", – отмечается в публикации.

Прощание с Данилом состоится 2 июля в ритуальном зале по улице Аносова 8 (с 09:00 до 11:00).

Барнаул Происшествия утраты спецоперация

Комментарии 7

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Александр

01:32:00 02-07-2024

Ужасно жаль солдата. Пусть земля ему будет пухом. Скорее бы эта чёртова война бы закончилась. Победой.

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Реzидент

07:48:12 02-07-2024

Слава русским воинам!

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Ева

08:13:07 02-07-2024

светлая память ,земля пухом

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Гость

08:23:05 02-07-2024

Два месяца... Недостаточная обученность? Хотя никто не застрахован,даже опытный.

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Гость

09:40:48 02-07-2024

22 года! Жить и жить, дети, семья, вся жизнь была впереди........за что?

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Гость

10:07:21 02-07-2024

Гость (09:40:48 02-07-2024) 22 года! Жить и жить, дети, семья, вся жизнь была впереди...... Зач что?А за что страны НАТО снабжают украинцев оружием?Ради свободы и демократии или как они думают для поражения России,её распада и последующего грабежа её природных богатств?

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Гость

10:14:17 02-07-2024

В своё время испанский политик Жопез Боррель,англичанин Джонсон и "украинский" зелябобик выступали против мирных переговоров с Россией.И в этом преуспели...

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