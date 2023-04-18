22-летняя автомобилистка пострадала в результате наезда на опору ЛЭП на Алтае

Девушку привлекли к административной ответственности

18 апреля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай в результате наезда на опору линии электропередачи пострадала местная жительница, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась в селе Усть-Кокса 15 апреля в 06:30. 22-летняя местная жительница не справилась с управлением.

"В результате ДТП женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в Усть-Коксинскую районную больницу, где у неё была взята кровь на наличие алкоголя. В момент происшествия она не была пристёгнута", – рассказали в ведомстве.

В отношении сельчанки возбудили дела по статьям о повреждении дорожных сооружений (12.33 КоАП РФ) и вождении с непристёгнутым ремнем (12.6 КоАП РФ).