22-летняя автомобилистка пострадала в результате наезда на опору ЛЭП на Алтае
Девушку привлекли к административной ответственности
18 апреля 2023, 10:50, ИА Амител
В Республике Алтай в результате наезда на опору линии электропередачи пострадала местная жительница, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась в селе Усть-Кокса 15 апреля в 06:30. 22-летняя местная жительница не справилась с управлением.
"В результате ДТП женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в Усть-Коксинскую районную больницу, где у неё была взята кровь на наличие алкоголя. В момент происшествия она не была пристёгнута", – рассказали в ведомстве.
В отношении сельчанки возбудили дела по статьям о повреждении дорожных сооружений (12.33 КоАП РФ) и вождении с непристёгнутым ремнем (12.6 КоАП РФ).
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