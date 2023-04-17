Необычное ДТП произошло в Барнауле на проезде Канатном

Одна из машин столкнулась с деревом, а вторая "поджала" иномарку крышей к стволу, в результате оказавшись под ней

17 апреля 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Необычное ДТП произошло в Барнауле на спуске по проезду Канатному. Об этом сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22".

Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняли участие по меньшей мере два авто. Одно из них съехало в кювет и столкнулось с деревом, а под него "влетела" еще одна иномарка. Рядом с ними стоят еще два автомобиля, однако приняли ли они участие в ДТП — достоверно неизвестно.

О пострадавших в аварии не сообщается, детали происшествия выясняются.

Напомним, что из-за снегопада и метели, которые обрушились на Алтайский край, 17 апреля в городе и регионе резко ухудшились дорожные условия. В краевой столице и на трассах произошло множество ДТП, в некоторых из которых есть пострадавшие.