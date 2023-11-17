23 человека пострадали в ДТП с неопытными водителями в Алтайском крае за октябрь

В Госавтоинспекции региона рассказали, как вести себя на дорогах автомобилистам с небольшим стажем

17 ноября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за октябрь 2023 года произошло 14 ДТП с участием автомобилистов, водительский стаж которых составляет меньше двух лет. В этих авариях пострадали 23 человека, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Основными причинами дорожных происшествий с участием водителей данной категории являются сознательное нарушение правил дорожного движения, то есть их невыполнение, переоценка имеющихся навыков вождения, излишняя самоуверенность, а также неумение прогнозировать и действовать в критических дорожных ситуациях и при изменении погодных условий", – пояснили в ведомстве.

В связи с этим краевая Госавтоинспекция призывает "молодых" водителей к осторожности на дорогах. Автомобилистов просят учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал, отказаться от резких маневров и быстрой езды, а также всегда пользоваться ремнями безопасности и не ездить ночью.

В ведомстве добавили, что отрабатывать навыки вождения лучше всего в местах с низкой интенсивностью движения. Со временем можно выезжать на более загруженные дороги, чтобы получить опыт реагирования в быстро меняющихся ситуациях.