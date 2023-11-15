26 наездов на пешеходов произошло в Барнауле с начала ноября

В одном из таких ДТП накануне погибла 8-летняя девочка

15 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле с начала ноября зафиксировали 26 наездов на пешеходов, из них только за 14 ноября произошло девять, в одном из таких ДТП погибла 8-летняя девочка. В городской ГИБДД просят участников дорожного движения быть осторожными.

"Госавтоинспекция города Барнаула призывает водителей при подъезде к пешеходному переходу быть особенно внимательными, снизить скорость, чтобы быть готовым остановиться и пропустить пешеходов. Наиболее аварийно опасным является время, когда люди спешат на работу, возвращаются домой – особенно при ухудшении метеорологических условий, в темное время суток", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, осторожными стоит быть и пешеходам: пересекать проезжую часть только когда все машины остановились перед зеброй, смотреть по сторонам при переходе дороги, использовать на одежде светоотражающие элементы.

14 ноября на улице Аванесова водитель Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался, пенсионерка госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.