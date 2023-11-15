26 наездов на пешеходов произошло в Барнауле с начала ноября
В одном из таких ДТП накануне погибла 8-летняя девочка
15 ноября 2023, 13:15, ИА Амител
В Барнауле с начала ноября зафиксировали 26 наездов на пешеходов, из них только за 14 ноября произошло девять, в одном из таких ДТП погибла 8-летняя девочка. В городской ГИБДД просят участников дорожного движения быть осторожными.
"Госавтоинспекция города Барнаула призывает водителей при подъезде к пешеходному переходу быть особенно внимательными, снизить скорость, чтобы быть готовым остановиться и пропустить пешеходов. Наиболее аварийно опасным является время, когда люди спешат на работу, возвращаются домой – особенно при ухудшении метеорологических условий, в темное время суток", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, осторожными стоит быть и пешеходам: пересекать проезжую часть только когда все машины остановились перед зеброй, смотреть по сторонам при переходе дороги, использовать на одежде светоотражающие элементы.
14 ноября на улице Аванесова водитель Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался, пенсионерка госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.
13:27:12 15-11-2023
Как бы это прискорбно не звучало, но в Барнауле ГАИ нет.
14:50:40 15-11-2023
Гость (13:27:12 15-11-2023) Как бы это прискорбно не звучало, но в Барнауле ГАИ нет.... Абсолютно согласен с Вами! Смотрю, как особо хитрые прут по выделенке для ОТ и понимаю, что никого не останавливают и не штрафуют нещадно. Уже перестали пропускать пешеходов на зебре МАССОВО! А менты спят... ПДД приобрели рекомендательных характер!
15:53:18 15-11-2023
Гость (14:50:40 15-11-2023) Абсолютно согласен с Вами! Смотрю, как особо хитрые прут по ... расскажите подробнее, где массово не пропускают пешеходов. В ламповом амике персонаж коньвпальто спор на ящик коньяка предлагал, что нормально пропускают. Не хотите поспорить?
16:31:47 16-11-2023
Гость (14:50:40 15-11-2023) Абсолютно согласен с Вами! Смотрю, как особо хитрые прут по ... Да в основном пропускают все же пешиков. Да, бывают отмороженные, прут внаглую и пофигу им что там пешеходы и переход обозначен, но таких мало.
14:07:33 15-11-2023
А можно ли волевым решением в Барнауле (в самом первом городе России), сделать пешеходные переходы через аварийные участки над землёй или под землёй. Это ведь 100°\•
14:23:29 15-11-2023
На пешик выходишь, водители просто тебя обьезжают. А потом, когда наконец поток останавливается, тебя называют идиотом, и интересуются когда ты уже пойдешь. Очень грустно, что соотечественники такие.
15:55:26 15-11-2023
Герман (14:23:29 15-11-2023) На пешик выходишь, водители просто тебя обьезжают. А потом, ... Герман, может с тобой что-то не то? Нормально пропускают. Даже если один олень не пропустил, то следующий водитель останавливается.
16:33:11 16-11-2023
Герман (14:23:29 15-11-2023) На пешик выходишь, водители просто тебя обьезжают. А потом, ... Гон какой-то, пропускают обычно нормально, за очень редким исключением, никто не объезжает, вообще не видел никогда такого, хотя пешком хожу регулярно и помногу, перехожу много переходов.
14:30:35 15-11-2023
А когда построят надземный пешеходный переход на П. Тракте в районе «Европы» обещаный более десяти лет назад ,после страшной аварии,где погибли трое детей? Разговоров было очень много.
16:26:54 15-11-2023
Владимир (14:30:35 15-11-2023) А когда построят надземный пешеходный переход на П. Тракте в... Вы не понимаете, это другое. Да и выборы уже прошли.
21:26:05 15-11-2023
Владимир (14:30:35 15-11-2023) А когда построят надземный пешеходный переход на П. Тракте в... и двухметровый забор вдоль бордюра от Панфиловцев до Малахова с обеих сторон
16:34:20 16-11-2023
Владимир (14:30:35 15-11-2023) А когда построят надземный пешеходный переход на П. Тракте в... Дак дети то погибли почему - они ломанулись на свой красный. Учите детей переходить улицу и не будет такого.
17:16:42 15-11-2023
Месяц назад вернулся из Софии. Честно скажу, хоть и ездят болгары ничуть не лучше наших (у меня на глазах дама, ничуть не смущаясь, развернулась через двойную сплошную), но я был просто шокирован тем, как обязательно и дружно авто останавливаются при появлении на переходе пешехода. Даже немного не по себе сперва было, потом, ясное дело, привык. У нас, похоже, либо ГИБДД начнёт серьёзно к этому относиться (ремни научили пристёгивать), либо пешеходов надо снабжать оружием. Пара-тройка трупов водителей, наверное, смогут охладить пыл водятлов и научат смотреть на дорогу, а не в телефоны.
18:45:52 15-11-2023
Гость (17:16:42 15-11-2023) Месяц назад вернулся из Софии. Честно скажу, хоть и ездят бо... а Вы не желаете поспорить на ящик коньяка, что нормально пропускают?
20:51:19 15-11-2023
Гость (17:16:42 15-11-2023) Месяц назад вернулся из Софии. Честно скажу, хоть и ездят бо... Прежде чем снабдить пешеходов оружием, хорошо бы снабдить и мозгами. Когда пешеход, завесившись капюшоном, в ушах наушники, глаза уперты в телефон, выскакивает не глядя на пешеходный переход, перед самым носом машины, то лучше бы у него были мозги, чем пистолет...
16:18:10 16-11-2023
Гость (20:51:19 15-11-2023) Прежде чем снабдить пешеходов оружием, хорошо бы снабдить и ... А водители за рулём не видят совсем ничего? По-моему, в правилах сказано, что при подъезде к переходу водитель обязан снизить скорость. знаки жёлто-синие хорошо видны, только водители привыкли на них не реагировать. Надо учить.
16:37:39 16-11-2023
Гость (16:18:10 16-11-2023) А водители за рулём не видят совсем ничего? По-моему, в прав... Водитель видит, но машиной например весом 2 тонны, как у меня, даже на скорости 20 км/ч мгновенно не остановится, это физика. А тут ты такой вылез, уверенный что тебе все должны. Итог закономерен - твоя тушка в лепешку и переезжает на кладбище, и на могиле твоей напишут - он был прав по закону, но умер из-за отсутствия мозгов
21:21:24 15-11-2023
Люди в городе работают, а в ГИБДД службу служат, наверно, некогда контролировать дорожную обстановку. Про мало людей в ГИБДД и мало платят - расскажите пчёлам, они охотно послушают.