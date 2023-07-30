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23-летний разведчик из Алтайского края погиб на СВО

Андрей Замков окончил 9 классов БСОШ № 1, затем поступил в БСТ. Осенью 2022 года его мобилизовали

30 июля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: t.me/incident22
Фото: t.me/incident22

23-летний разведчик из Алтайского края Андрей Замков погиб в ходе спецоперации. Как сообщает "Инцидент Барнаул", прощание с солдатом состоится 31 июля в ДК Благовещенска. 

Андрей Замков окончил 9 классов БСОШ № 1, затем поступил в БСТ. Во время учебы решил пойти служить в армию. После службы вернулся в техникум. Осенью 2022 года его мобилизовали.

За свою службу Замков получил медаль "За отвагу".

Комментарии 7

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человек

20:36:42 30-07-2023

Прощай СОЛДАТ

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Мать солдата

20:48:18 30-07-2023

Светлая память, тебе Андрей! Сил родным! Спасибо за всё!!!

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Гость

21:04:44 30-07-2023

Вот кто должен был исправлять демографию в стране, но ..... Горе родителям. Как жалко.

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Верный

21:47:00 30-07-2023

Брат. Царство Небесное. Земля Пухом.

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Гость

22:03:22 30-07-2023

ГЕРОЙ

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Земляк

07:02:38 31-07-2023

Соболезнования родным и близким. Вечная память.

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горожанка

08:11:32 31-07-2023

Бедный мальчик, как родителям пережить это горе...ГЕРОЙ

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