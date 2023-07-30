23-летний разведчик из Алтайского края погиб на СВО
Андрей Замков окончил 9 классов БСОШ № 1, затем поступил в БСТ. Осенью 2022 года его мобилизовали
30 июля 2023, 18:35, ИА Амител
Фото: t.me/incident22
23-летний разведчик из Алтайского края Андрей Замков погиб в ходе спецоперации. Как сообщает "Инцидент Барнаул", прощание с солдатом состоится 31 июля в ДК Благовещенска.
Андрей Замков окончил 9 классов БСОШ № 1, затем поступил в БСТ. Во время учебы решил пойти служить в армию. После службы вернулся в техникум. Осенью 2022 года его мобилизовали.
За свою службу Замков получил медаль "За отвагу".
20:36:42 30-07-2023
Прощай СОЛДАТ
20:48:18 30-07-2023
Светлая память, тебе Андрей! Сил родным! Спасибо за всё!!!
21:04:44 30-07-2023
Вот кто должен был исправлять демографию в стране, но ..... Горе родителям. Как жалко.
21:47:00 30-07-2023
Брат. Царство Небесное. Земля Пухом.
22:03:22 30-07-2023
ГЕРОЙ
07:02:38 31-07-2023
Соболезнования родным и близким. Вечная память.
08:11:32 31-07-2023
Бедный мальчик, как родителям пережить это горе...ГЕРОЙ