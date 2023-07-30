23-летний разведчик из Алтайского края погиб на СВО

Андрей Замков окончил 9 классов БСОШ № 1, затем поступил в БСТ. Осенью 2022 года его мобилизовали

30 июля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: t.me/incident22

23-летний разведчик из Алтайского края Андрей Замков погиб в ходе спецоперации. Как сообщает "Инцидент Барнаул", прощание с солдатом состоится 31 июля в ДК Благовещенска.

Андрей Замков окончил 9 классов БСОШ № 1, затем поступил в БСТ. Во время учебы решил пойти служить в армию. После службы вернулся в техникум. Осенью 2022 года его мобилизовали.

За свою службу Замков получил медаль "За отвагу".