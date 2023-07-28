Это провал? Запад и Украина обвиняют друг друга в неудачном "контрнаступе"

Эксперты оценили возможности Киева изменить ситуацию на фронте и провели исторические аналогии

28 июля 2023, 06:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Очевидный провал контрнаступления ВСУ вовсе не означает наступления паузы в ходе военного конфликта. Напротив, недавние атаки беспилотников на Крымский мост и Москву, очередные пакеты западной военной помощи Киеву в сочетании с агрессивными заявлениями военного и политического руководства Украины – все это пока не дает повода думать, что боевые действия завершатся в ближайшее время.

О причинах неудачи разрекламированного "контрнаступа", чем это обернется для вовлеченных в противостояние сторон, размышлял журналист amic.ru Андрей Магас.

Успех размером с приусадебный участок

Рекламная кампания готовящегося контрнаступления ВСУ началась еще осенью 2022 года. В то время, на волне достигнутых частичных успехов (тогда российские военные, как известно, из-за нехватки личного состава были вынуждены оставить часть ранее занятых территорий, в том числе город Херсон), в Киеве было объявлено, что в 2023 году украинская сторона вернет все, что было потеряно ранее, включая Крым.

Именно под грядущий "контрнаступ" президент Украины Зеленский выпрашивал на саммитах ЕС и НАТО, в переговорах с западными лидерами различные виды современного оружия. Однако до настоящего времени использование западной техники и почти повальная мобилизация не принесли существенных результатов. Более того, на некоторых участках фронта ВС РФ перешли в контратаку и стали теснить противника. Это дало повод президенту России Владимиру Путину заявить 23 июля на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко, что контрнаступление ВСУ провалилось.

По мнению военного эксперта, капитана 1-го ранга в отставке Владимира Гундарова, исторически контрнаступление подразумевало перемены в театре военных действий.

"Можно вспомнить советское контрнаступление под Москвой, в котором участвовало огромное количество людей, миллионы людей с каждой стороны. В результате немцы побежали. Или под Ленинградом, когда наша армия после оборонительной операции погнала фашистов. А здесь фронт практически не меняется, как был, так и остался. Украинская сторона порой рапортует, что на каком-то участке они продвинулись на 12 км. Но что такое площадь 12 км? Это меньше приусадебного участка какого-нибудь местного миллионера из глубинки", – сказал он amic.ru.

Собеседник полагает, что украинская сторона просто спекулирует понятием "контрнаступление" – есть большая пиар-кампания, но нет серьезных военных успехов ВСУ. Конечно, проводятся атаки беспилотников по объектам в Москве, был взорван Крымский мост, однако все это – террористические акты, но никак не военные операции. Так что можно действительно констатировать провал атакующих действий ВСУ.

"Контрнаступ" или коммерческая операция?

Вполне логично, что после такого провала последовал разбор полетов, поиск ошибок и виновных. Киев, понятное дело, обвиняет западных партнеров в недостаточном снабжении оружием. Так, президент Зеленский в своем телеграм-канале пожаловался на нехватку артиллерии.

"Если честно, мы не решили некоторые вопросы относительно соответствующих дефицитных и вопиющих видов оружия. Все же я бы обратил внимание на дальнобойное оружие, дальнобойную артиллерию НАТО", – заявил он.

На Западе, понятное дело, эти претензии отметают, заявляя, что вся необходимая техника и оружие Киеву были предоставлены, просто украинские военные плохо сражаются. Так, военный эксперт и научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади в интервью изданию Das Erste выразил мнение , что неудачи ВСУ объясняются плохой организацией боевых операций.

Военный эксперт австрийского минобороны полковник Маркус Райснер объяснил в интервью телеканалу N-TV высокие потери в ВСУ следствием неопытности офицерского состава.

Владимир Гундаров сообщил, что западные офицеры и аналитики также называют причиной неудач "советскую школу офицерского корпуса", который командует военнослужащими, проходившими подготовку в странах НАТО.

"Сермяжная правда в этом есть, поскольку у Североатлантического альянса своя методика наступления, а у Советской армии была своя. Кроме того, следует учесть, что невозможно, образно выражаясь, собрать с миру по нитке и связать, скажем, чулок. Разнородная, разношерстная масса вооружений, обученные наспех люди не способны действовать организованно, стратегически правильно", – пояснил он.

По словам собеседника, украинские военные не смогли даже воспользоваться тем техническим преимуществом, которое у них, возможно, имелось на каком-то этапе боевых действий.

"У ВСУ было очень хорошее техническое оснащение разведки, скорострельность артиллерии – те же РСЗО HIMARS. Этого не стоит отрицать – нам приходится противостоять очень сильному противнику в лице военного блока НАТО, который воюет против нас украинскими руками. Преуменьшать этот фактор не стоит", – убежден Владимир Гундаров.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев напоминает, что украинский "контрнаступ" имел не только военные задачи. По его словам, уже немало данных, что как руководство Минобороны Украины, так и высокопоставленные западные военные и политики вовлечены в коррупционные схемы, в рамках которых поставляемое Киеву оружие уходит в другие регионы мира. И здесь весьма симптоматично выглядит публикация Кильского института мировой экономики, утверждающего, что Запад поставил ВСУ менее трети необходимого вооружения.

"Не секрет также, что многие украинские семьи получают извещения, что их близкий не погиб, а пропал без вести. Таким образом прикрывается работа "черных трансплантологов", разбирающих многих убитых бойцов на органы. Об этих страшных вещах уже собрана обширная база данных, – заметил эксперт.

Впрочем, в западных масс-медиа встречается и критика в адрес в НАТО. Так, в недавней публикации американского журнала Newsweek опубликован материал, в котором эксперты обвиняют Североатлантический альянс в провале "контрнаступа".

"Есть определенные опасения, что Украина принимает военные решения в соответствии с западным графиком, и результаты ожидались в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в этом месяце. "Выбор времени проведения летней акции был обусловлен произвольными временными рамками НАТО, а не Украины", – сказал Newsweek военный аналитик Аллан Орр" в публикации.

Кроме того, по его мнению, НАТО не обеспечило Украину необходимыми ресурсами и не дало Киеву достаточно времени для освоения оборудования, которое оно предоставило.

"Все наступление основывалось на предположении, что русская линия обороны рухнет под давлением из-за низкого морального духа – этого не произошло. На самом деле, русские адаптировались быстрее, чем были обучены украинцы", – сказал Орр.

Сейчас западные политики уже выражают недовольство тем, что украинская армия теряет слишком много полученных западных боевых машин, пишет германское издание Junge Welt. Издание отмечает, что западные наблюдатели "сокрушались, что ускоренный курс обучения украинских военных обращению с западными системами вооружений был слишком кратким и в напряженной боевой обстановке нередко допускались фатальные ошибки".

Вывод, сделанный немецким изданием, довольно безжалостен: "Как считают военные наблюдатели, теперь Украина должна больше ориентироваться на "человеческий фактор", иными словами: лучше сжечь своих солдат, чем дорогую западную технику".

В бой пойдет десантура?

Украина также объясняет неудачи своеобразной тактикой. Замминистра обороны Анна Маляр в июне в своем телеграм-канале написала, что контрнаступление идет, но неспешно. Мол, "людям хочется, как в кино", но "в жизни так не будет". А Зеленский в своем телеграм-канале указал на нехватку западной боевой авиации.

По словам Владимира Гундарова, самолеты принципиально ситуацию не заменят, нужны авиационные армии – сотни самолетов, подготовленных пилотов, бортинженеров и техников, мастерских, специальные аэродромы и многое другое.

"Если бы дело заключалось, образно говоря, в том, чтобы летчик "сел и полетел", – ВСУ давно имели бы самолеты F-16. А пока мы видим, что украинская сторона идет по стопам Гитлера, который тоже надеялся на некое "чудо-оружие", – напомнил эксперт.

Впрочем, ВСУ способны предпринять активные действия на некоторых участках, обладают большим размахом и отличаются вовлечением немалого числа живой силы и техники. Так, руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что ВСУ начали вторую волну "контрнаступа" на ореховском направлении Запорожья.

Да и глава Пентагона Ллойд Остин на днях в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Папуа – Новой Гвинеи Джеймсом Марапе в городе Порт-Морсби заявил, что украинская сторона еще обладает силами для продолжения контрнаступления. По его словам, ВСУ "пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большие силы".

"Когда и как используют эти силы, будет решено на основе оценок ситуации их руководством", – заявил он, словно открещиваясь от обвинений прессы, что в неудачной подготовке "контрнаступа" виноват блок НАТО.

Данная ситуация, считает Александр Перенджиев, позволяет российским военным использовать проверенные историей методы. По его словам, следует более активно вести боевые действия в тылу врага – возможности для этого уже появляются. С этой целью следует активно задействовать воздушно-десантные войска, которые могли бы перерезать стратегические коммуникации ВСУ, захватывать плацдармы и пункты управления, а также совершать рейды на контролируемой противником территории.

"У нас богатые традиции проведения такого рода операции, которые, думаю, сейчас необходимо вспомнить и использовать десантников по прямому направлению, а не использовать их как пехоту", – отметил эксперт.