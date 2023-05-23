23 мая в школах Алтайского края прозвенят последние звонки

Первые экзамены начнутся уже завтра

23 мая 2023, 08:21, ИА Амител

Последний звонок / Екатерина Смолихина, архив amic.ru

Сегодня, 23 мая, в Алтайском крае прозвенят последние звонки для 37 тысяч школьников.

Только в Барнауле торжественные линейки пройдут в 87 школах, в которых поучаствуют больше 3,7 тысячи одиннадцатиклассников, а также свыше 7,8 тысячи девятиклассников.

Уже 26 мая у выпускников начнутся первые экзамены – сдадут химию, географию и литературу. А 29-го числа состоится обязательный экзамен по русскому языку.

Девятиклассники начнут сдавать экзамены ещё раньше – с 24 мая.