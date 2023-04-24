ЕГЭ 2023. Когда и по каким предметам сдают – памятка для школьников и родителей
ЕГЭ в России, вопреки обсуждениям, не отменяют. В 2023-м основной этап сдачи экзаменов, как и в прошлые годы, начнётся в мае
24 апреля 2023, 13:50, Анастасия Бичакова
Фото: unsplash.com
Наступает самое волнительное и тревожное время для 11-классников, их мам и пап: ЕГЭ совсем близко. В этом году итоговые экзамены традиционно сдают в основные, резервные дни и досрочно.
В какие даты и по каким предметам пройдут ЕГЭ в России – amic.ru подготовил памятку для школьников и родителей.
1
Когда ЕГЭ в 2023 году?
Основной этап сдачи ЕГЭ – с 26 мая по 20 июня. Вот в какие дни пройдут экзамены:
- 26 мая – по географии, литературе и химии;
- 29 мая – по русскому языку;
- 1 июня – по базовой и профильной математике;
- 5 июня – по истории и физике;
- 8 июня – по обществознанию;
- 13 июня – по иностранным языкам (кроме раздела "говорение") и биологии;
- 16-17 июня – по иностранным языкам (только "говорение");
- 19-20 июня – по информатике.
2
В какие резервные дни можно сдать ЕГЭ?
Сдать ЕГЭ можно в следующие резервные дни:
- 22 июня – по русскому языку;
- 23 июня – по географии, литературе и иностранным языкам (раздел "говорение");
- 26 июня – по базовой и профильной математике;
- 27 июня – по иностранным языкам (кроме раздела "говорение"), биологии и информатике;
- 28 июня – по обществознанию и химии;
- 29 июня – по истории и физике;
- 1 июля – по всем учебным предметам.
В эти дни итоговые экзамены принимают у нескольких категорий сдающих.
3
Кто может сдать ЕГЭ в резервные дни?
Сдать ЕГЭ в резервные дни могут те, кто:
- получил неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов;
- пропустил экзамен по уважительной причине;
- сдавал ЕГЭ по другому предмету и даты совпали;
- подавал апелляцию о нарушении на экзамене (если требования удовлетворили);
- списывал или нарушил правила экзамена.
4
Сдать ЕГЭ досрочно ещё можно?
Нет, уже нельзя. Досрочно сдать ЕГЭ можно было с 20 марта по 19 апреля.
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