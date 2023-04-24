ЕГЭ в России, вопреки обсуждениям, не отменяют. В 2023-м основной этап сдачи экзаменов, как и в прошлые годы, начнётся в мае

24 апреля 2023, 13:50, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Наступает самое волнительное и тревожное время для 11-классников, их мам и пап: ЕГЭ совсем близко. В этом году итоговые экзамены традиционно сдают в основные, резервные дни и досрочно.

В какие даты и по каким предметам пройдут ЕГЭ в России – amic.ru подготовил памятку для школьников и родителей.

1 Когда ЕГЭ в 2023 году? Основной этап сдачи ЕГЭ – с 26 мая по 20 июня. Вот в какие дни пройдут экзамены: 26 мая – по географии, литературе и химии;

29 мая – по русскому языку;

1 июня – по базовой и профильной математике;

5 июня – по истории и физике;

8 июня – по обществознанию;

13 июня – по иностранным языкам (кроме раздела "говорение") и биологии;

16-17 июня – по иностранным языкам (только "говорение");

19-20 июня – по информатике.

2 В какие резервные дни можно сдать ЕГЭ? Сдать ЕГЭ можно в следующие резервные дни: 22 июня – по русскому языку;

23 июня – по географии, литературе и иностранным языкам (раздел "говорение");

26 июня – по базовой и профильной математике;

27 июня – по иностранным языкам (кроме раздела "говорение"), биологии и информатике;

28 июня – по обществознанию и химии;

29 июня – по истории и физике;

1 июля – по всем учебным предметам. В эти дни итоговые экзамены принимают у нескольких категорий сдающих.

3 Кто может сдать ЕГЭ в резервные дни? Сдать ЕГЭ в резервные дни могут те, кто: получил неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов;

пропустил экзамен по уважительной причине;

сдавал ЕГЭ по другому предмету и даты совпали;

подавал апелляцию о нарушении на экзамене (если требования удовлетворили);

списывал или нарушил правила экзамена.