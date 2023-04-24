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ЕГЭ 2023. Когда и по каким предметам сдают – памятка для школьников и родителей

ЕГЭ в России, вопреки обсуждениям, не отменяют. В 2023-м основной этап сдачи экзаменов, как и в прошлые годы, начнётся в мае

24 апреля 2023, 13:50, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Наступает самое волнительное и тревожное время для 11-классников, их мам и пап: ЕГЭ совсем близко. В этом году итоговые экзамены традиционно сдают в основные, резервные дни и досрочно.

В какие даты и по каким предметам пройдут ЕГЭ в России – amic.ru подготовил памятку для школьников и родителей.

1

Когда ЕГЭ в 2023 году?

Основной этап сдачи ЕГЭ – с 26 мая по 20 июня. Вот в какие дни пройдут экзамены:

  • 26 мая – по географии, литературе и химии;
  • 29 мая – по русскому языку;
  • 1 июня – по базовой и профильной математике;
  • 5 июня – по истории и физике;
  • 8 июня – по обществознанию;
  • 13 июня – по иностранным языкам (кроме раздела "говорение") и биологии;
  • 16-17 июня – по иностранным языкам (только "говорение");
  • 19-20 июня – по информатике.
2

В какие резервные дни можно сдать ЕГЭ?

Сдать ЕГЭ можно в следующие резервные дни:

  • 22 июня – по русскому языку;
  • 23 июня – по географии, литературе и иностранным языкам (раздел "говорение");
  • 26 июня – по базовой и профильной математике;
  • 27 июня – по иностранным языкам (кроме раздела "говорение"), биологии и информатике;
  • 28 июня – по обществознанию и химии;
  • 29 июня – по истории и физике;
  • 1 июля – по всем учебным предметам.

В эти дни итоговые экзамены принимают у нескольких категорий сдающих.

3

Кто может сдать ЕГЭ в резервные дни?

Сдать ЕГЭ в резервные дни могут те, кто:

  • получил неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов;
  • пропустил экзамен по уважительной причине;
  • сдавал ЕГЭ по другому предмету и даты совпали;
  • подавал апелляцию о нарушении на экзамене (если требования удовлетворили);
  • списывал или нарушил правила экзамена.
4

Сдать ЕГЭ досрочно ещё можно?

Нет, уже нельзя. Досрочно сдать ЕГЭ можно было с 20 марта по 19 апреля.
Фото: unsplash.com

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НОВОСТИНаука и образование
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