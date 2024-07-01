24-этажный ЖК на "ножках" с подземной парковкой возведут рядом с Новым рынком
На участке расположено нежилое здание, которое снесут
01 июля 2024, 13:05, ИА Амител
Высотный дом на 300 квартир запроектировали на пр. Ленина, 106г, рядом со зданием Альфа-Банка. Проект ЖК рассмотрели на градсовете 27 июня. Представлял эскизы архитектор Владимир Золотов. Он разработал два варианта дома: один – перспективный, с учетом возможного расширения участка, другой – реальный, основанный на текущей ситуации. Эксперты градсовета похвалили выразительную архитектуру ЖК, однако отметили: площадка больше подходит для коммерческого объекта.
Стандартный ЖК
Участок строительства расположен на пересечении пр. Ленина и путепровода. По словам Владимира Золотова, здесь сосредоточен большой "пучок" сетей, которые через мост идут в историческую часть города. Поэтому лишь 17% участка подходит для строительства, из-за чего дом спроектирован высоким и узким.
Сейчас на площадке расположено нежилое здание (его проект рассматривали на градсовете в 2022 году). Застройщик (ТРК "Петроград") закончил объект в прошлом году и сдал в эксплуатацию, чтобы перевести землю из аренды в собственность. Перед строительством ЖК здание снесут.
Участок строительства / Фото: "Алтайгражданпроект", "Мастерская Золотова", АРТПООСАР
Владимир Золотов сообщил, что застройщик расширил участок, выкупив с северной стороны площадку 30 соток. В перспективе территория также может вырасти: рядом расположен невымежеванный неблагоустроенный участок, который в будущем может быть использован для дворовых зон дома.
Фасады ЖК во втором варианте (который и будет реализован) выполнены из стеновых панелей "под бронзу" в сочетании со штукатуркой, а также большим объемом остекления.
Сам дом стандартного типа: в нем 300 квартир, рассчитанных на 608 жителей. Под двором предусмотрен двухуровневый паркинг на 100 машино-мест, 60 парковок архитектор расположил на участке. Часть дворовых площадок решено разместить на крыше здания.
Прогулки под домом
Член градсовета Евгений Носенко при обсуждении проекта отметил непростую площадку строительства: вокруг здания нет благоустроенной территории для прогулок, отдыха, а также другой инфраструктуры для жителей.
Золотов ответил, что часть площадок для жителей появится во дворе. Кроме того, пространство между колоннами можно использовать для игр детей и отдыха. Второй этаж ЖК отведен для занятий спортом. Он застеклен, поэтому в зимнее время возможно закрыть окна.
Председатель комитета по архитектуре Антон Воробьев посчитал, что этажность ЖК сильно завышена. Владимир Золотов не согласился: по его мнению, высотный дом здесь необходим.
"В городе очень много транспортно-пешеходных активных узлов, где пересекаются основные магистрали. Возникает необходимость в повышении этажности привокзальной площади, на набережной, площади Октября. Все эти моменты согласованы, поддержаны градсоветом. Это здание поможет в выразительности городских ансамблей и ориентации жителей города и барнаульцев", – сказал он.
Высотные "ворота"
Автора поддержал архитектор Сергей Боженко. Он напомнил, что строительство высотного здания на этой площадке обсуждали с бывшим главным архитектором Барнаула Виктором Казариновым (он занимал эту должность в 1983-1986 годах) и даже резервировали участок для этой цели.
"Общее декоративно-художественное решение фасадов мне нравится. Также нравится, что здание поставлено на "ноги", и его нижняя часть продуваемая. Это хорошо, потому что объект расположен поперек господствующих ветров, и чтобы сугробами не заносило дворовую часть, продуваемая часть позволит избавиться от излишков снега", – сказал он.
В то же время Сергей Боженко добавил: объект очень высокий и вытянутый, что может создать определенные нагрузки. Поэтому, по его мнению, на этой площадке более выигрышно смотрелся бы коммерческий объект.
"Стоит уповать на мастерство инженеров проекта, чтобы удержать здание от опрокидывания при шквальных порывах ветра. И так как ЖК тонкий, будут завышены теплопотери, что не очень хорошо. На этом месте должен быть не жилой дом, а объект общественного назначения в примерно похожей архитектурной стилистике", – отметил эксперт.
Руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг обратил внимание, что на площадку уже получено ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), где указано: территория подходит для жилья. Поэтому корректировать планы застройщика уже невозможно.
"Довольно выразительный объем, интересный. Хорошо будет освещаться. Этот дом украсит город, он станет своеобразными воротами", – резюмировал архитектор.
Так как других принципиальных замечаний и возражений к проекту не возникло, его согласовали.
16:24:58 01-07-2024
Если дом будет стоять вдоль Ленинского, то как раз во всю длину поперёк преобладающих в Барнауле юго-западных ветров. А теперь представьте себя на 25-м этаже в бурю, ветра 25-30м/сек у нас практически каждую весну.
16:48:48 01-07-2024
Гость (16:24:58 01-07-2024) Если дом будет стоять вдоль Ленинского, то как раз во всю дл... Все под контролем. С противоположной стороны запроектируют три металлические подпорки куда-нибудь на уровень 15-18 этажей. И никакой ураган не страшен. Или, как вариант, развернут здание торцом к господствующему ветру
17:04:08 01-07-2024
Столько пустого места и такой тонкий домик...
17:58:06 01-07-2024
"Этот дом украсит город, он станет своеобразными воротами" воротами куда?
19:50:36 01-07-2024
Урбанизко (17:58:06 01-07-2024) "Этот дом украсит город, он станет своеобразными воротами" в... воротами на дно городской урбанистики и комфорта жителей
18:25:33 01-07-2024
Место ужасное, просто странное очень, причем, вроде бы и в середине города и в тоже вовремя, куда не глянешь и везде промка, заброшенные предприятия, склады, жел. дорога, склады и прочее. Это что, удачное место для жилого дома? Очень сомневаюсь.
19:11:44 01-07-2024
горы на заднем фоне тоже от застройщика?
10:26:36 02-07-2024
Убожество. Дом на курьих ножках. Давно сомневаюсь в проектировщиках и участниках град советов. Ладно, допускаю, что можно ЭТО запроектировать, но ОДОБРИТЬ..... Градоначальники сошли с ума
10:31:10 02-07-2024
горы на заднем фоне тоже от застройщика? 👌. Деревья, трава, много пространства и отсутствие пром зоны...А это ли место?