24-этажный ЖК на "ножках" с подземной парковкой возведут рядом с Новым рынком

На участке расположено нежилое здание, которое снесут

01 июля 2024, 13:05, ИА Амител

Проект ЖК на пр. Ленина, 106г / Фото: "Алтайгражданпроект", "Мастерская Золотова", АРТПООСАР

Высотный дом на 300 квартир запроектировали на пр. Ленина, 106г, рядом со зданием Альфа-Банка. Проект ЖК рассмотрели на градсовете 27 июня. Представлял эскизы архитектор Владимир Золотов. Он разработал два варианта дома: один – перспективный, с учетом возможного расширения участка, другой – реальный, основанный на текущей ситуации. Эксперты градсовета похвалили выразительную архитектуру ЖК, однако отметили: площадка больше подходит для коммерческого объекта.

Стандартный ЖК

Участок строительства расположен на пересечении пр. Ленина и путепровода. По словам Владимира Золотова, здесь сосредоточен большой "пучок" сетей, которые через мост идут в историческую часть города. Поэтому лишь 17% участка подходит для строительства, из-за чего дом спроектирован высоким и узким.

Сейчас на площадке расположено нежилое здание (его проект рассматривали на градсовете в 2022 году). Застройщик (ТРК "Петроград") закончил объект в прошлом году и сдал в эксплуатацию, чтобы перевести землю из аренды в собственность. Перед строительством ЖК здание снесут.

Участок строительства / Фото: "Алтайгражданпроект", "Мастерская Золотова", АРТПООСАР

Владимир Золотов сообщил, что застройщик расширил участок, выкупив с северной стороны площадку 30 соток. В перспективе территория также может вырасти: рядом расположен невымежеванный неблагоустроенный участок, который в будущем может быть использован для дворовых зон дома.

Фасады ЖК во втором варианте (который и будет реализован) выполнены из стеновых панелей "под бронзу" в сочетании со штукатуркой, а также большим объемом остекления.

Сам дом стандартного типа: в нем 300 квартир, рассчитанных на 608 жителей. Под двором предусмотрен двухуровневый паркинг на 100 машино-мест, 60 парковок архитектор расположил на участке. Часть дворовых площадок решено разместить на крыше здания.

Прогулки под домом

Член градсовета Евгений Носенко при обсуждении проекта отметил непростую площадку строительства: вокруг здания нет благоустроенной территории для прогулок, отдыха, а также другой инфраструктуры для жителей.

Золотов ответил, что часть площадок для жителей появится во дворе. Кроме того, пространство между колоннами можно использовать для игр детей и отдыха. Второй этаж ЖК отведен для занятий спортом. Он застеклен, поэтому в зимнее время возможно закрыть окна.

Председатель комитета по архитектуре Антон Воробьев посчитал, что этажность ЖК сильно завышена. Владимир Золотов не согласился: по его мнению, высотный дом здесь необходим.

"В городе очень много транспортно-пешеходных активных узлов, где пересекаются основные магистрали. Возникает необходимость в повышении этажности привокзальной площади, на набережной, площади Октября. Все эти моменты согласованы, поддержаны градсоветом. Это здание поможет в выразительности городских ансамблей и ориентации жителей города и барнаульцев", – сказал он.

Высотные "ворота"

Автора поддержал архитектор Сергей Боженко. Он напомнил, что строительство высотного здания на этой площадке обсуждали с бывшим главным архитектором Барнаула Виктором Казариновым (он занимал эту должность в 1983-1986 годах) и даже резервировали участок для этой цели.

"Общее декоративно-художественное решение фасадов мне нравится. Также нравится, что здание поставлено на "ноги", и его нижняя часть продуваемая. Это хорошо, потому что объект расположен поперек господствующих ветров, и чтобы сугробами не заносило дворовую часть, продуваемая часть позволит избавиться от излишков снега", – сказал он.

В то же время Сергей Боженко добавил: объект очень высокий и вытянутый, что может создать определенные нагрузки. Поэтому, по его мнению, на этой площадке более выигрышно смотрелся бы коммерческий объект.

"Стоит уповать на мастерство инженеров проекта, чтобы удержать здание от опрокидывания при шквальных порывах ветра. И так как ЖК тонкий, будут завышены теплопотери, что не очень хорошо. На этом месте должен быть не жилой дом, а объект общественного назначения в примерно похожей архитектурной стилистике", – отметил эксперт.

Руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг обратил внимание, что на площадку уже получено ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), где указано: территория подходит для жилья. Поэтому корректировать планы застройщика уже невозможно.

"Довольно выразительный объем, интересный. Хорошо будет освещаться. Этот дом украсит город, он станет своеобразными воротами", – резюмировал архитектор.

Так как других принципиальных замечаний и возражений к проекту не возникло, его согласовали.