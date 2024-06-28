Симбиоз функций. Как в Барнауле обсуждали ЖК на Речном вокзале и когда его построят

Вместо небоскребов на берегу Оби возведут здания в 27 уровней

28 июня 2024, 11:30, ИА Амител

Проект ЖК на Речном вокзале / Фото: архитектурное бюро Pergaev Bureau

Обновленный проект башен на пл. Баварина, 8, который презентовали на градсовете 27 июня, архитекторам "зашел" больше, чем "небоскребы". Впервые эскизы ЖК на месте здания речного вокзала показали два года назад. За это время проект сменил разработчиков, и они кардинально переосмыслили функции, стилистику и концепцию комплекса. Так, вместо 44 этажей предложено 27, больше внимания уделено общественному назначению ЖК. Однако обсуждение проекта не было гладким: некоторые эксперты нашли в эскизах технические недочеты, другие отметили "нестоличную" архитектуру, а иные обратили внимание на непростой выход к набережной.

Образ "ворот"

Новый вариант ЖК на Речном вокзале разработало бюро Pergaev bureau, базирующееся в Москве и Новосибирске. По словам главного архитектора проекта Юрия Захарова, одной из основных задач было создать объем, который бы "работал" на 360 градусов (так как он просматривается со всех сторон), а также создать принципиально новое пространство для горожан.

Башни ЖК зеркально отражены. Стоят дома на стилобате, который расширяется книзу. Сквозь него организован проход горожан к набережной. Здесь появится амфитеатр, а также различные арт-объекты.

"Мы понимали, что важно дать людям проход от пр. Ленина на набережную, минуя комплекс. Мы "разрезали" стилобат и внутри сделали аркаду в три этажа, через которую можно пройти. Так здание не мешает транзиту людей. Вся набережная вымощена плиткой двух форматов, там будет много лавок, лежаков и даже табуреток, навесов, разнообразное озеленение", – отметил Захаров.

Для автомобилей места предусмотрены в двухуровневом подземном паркинге (471 машино-место), на территории перед комплексом (сейчас там находится небольшой сквер), а также на месте разворотного троллейбусного кольца, которое скоро перенесут. Эти работы, как отметил Захаров, согласованы с городским комитетом по дорожному хозяйству и транспорту.

Проект ЖК на Речном вокзале / Фото: архитектурное бюро Pergaev Bureau

В отделке зданий авторы использовали два цвета. Первый – белый, который нужен для связи с окружающей застройкой (бизнес-центр "Парус", ЖК "Аквамарин"). Второй – терракотовый. По словам Юрия Захарова, этот оттенок акцентный и помогает визуально создать образ "ворот", которые видны как с Нового моста, так и с пр. Ленина. Первые три этажа предложили отделать клинкерным кирпичом, остальные – фиброцементными панелями.

"Терракотовую часть здания выполнили более объемной, нежели белой. Это сделано, чтобы дать зданию определенную фактурность, харизму", – сообщил архитектор.

Возведут ЖК за 48-50 месяцев – то есть минимум за четыре года.

"Оптимальный вариант"

Эксперты градсовета обсуждали проект долго и рьяно. Одним из главных вопросов стала существующая городская инфраструктура, которая изменится при строительстве ЖК. Член комиссии Евгений Носенко назвал перенос троллейбусного кольца "правильным решением", но главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников указал на то, что этот участок застройщику не принадлежит, это общегородская территория. Более того, в проекте для работы городского речпорта предусмотрена всего одна касса (ее поставит застройщик) вместо трех существующих.

Также чиновник заметил, что пожарный проезд должен размещаться минимум в пяти метрах от здания и находиться на участке строительства. Однако по эскизам проезд спецтехники расположен за границами территории.

Присутствующий на заседании главный инженер проекта компании "Селф" Юрий Игнатьев пояснил: отступление от норм будет оформлено в виде специальных технических условий, застройщик разработает схему оперативного тушения пожаров, эти нормы будут учтены.

Руководитель Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин поинтересовался, почему авторы предложили построить две башни, а не одну или не три. Юрий Захаров объяснил: от архитекторов требовали разработать экономически выгодный проект.

"Мы высчитали нужный ТЭП (технико-экономический показатель. – Прим. ред.) и сделали проект не таким монструозным по высоте, как прошлый вариант. Мы нашли оптимальный баланс между общественными функциями, набережной, которую застройщик обустроит за свой счет, и ТЭП. Изначально было несколько проработок комплекса. Но один дом – это стена, что неприемлемо, три – перебор. Две "свечки" – самый оптимальный вариант", – сообщил Захаров.

Член градсовета, архитектор Сергей Боженко обратил внимание, что первый этаж паркинга находится ниже уровня меженных вод Оби. Это требует от застройщика технических решений, чтобы предотвратить поднятие грунтовых вод. Авторы отметили, что об этой потенциальной проблеме девелоперу известно, а потому компания обязательно решит ее.

Проект ЖК на Речном вокзале / Фото: архитектурное бюро Pergaev Bureau

"В качестве защитных мероприятий будет использован шпунт Ларсена или буросекущие сваи на глубину 14 метров. Фактически котлован сейчас откопан на отметку основания пола минус второго этажа и ведется наблюдение", – сказал Юрий Игнатьев.

Большинством голосов

Отсутствие более выразительного и удобного выхода к Оби стало едва ли не главным лейтмотивом всего обсуждения. Архитектор Петр Анисифоров заметил, что горожанам и гостям Барнаула, чтобы добраться до реки, нужно сначала попасть на парковку, а затем пройти под аркой, что очень неудобно.

Такое же мнение высказал Виктор Четошников и добавил: сквер на Речном нужно сохранить, менять его на парковки недопустимо.

Еще Четошников обратил внимание на архитектуру самого ЖК, которая не тянет на московскую.

"Я читал в пояснительной записке авторов, что в городе нет объектов столичного уровня. Можно согласиться. Но я не знаю критериев, по которым определяется – столичная архитектура или не столичная. Если посмотреть практику современного строительства, это решение (ЖК на Речном. – Прим. ред.) – рядовая застройка. Пока такой вариант не цепляет. Проект должен быть существенно переработан", – сказал он.

А вот первый вице-мэр предложил согласовать эскизы, устранив все замечания в рабочем порядке. Чиновник напомнил: в 2022 году проект представлял местный архитектор Сергей Черепанов. Тогда ЖК критиковали и рекомендовали полностью переделать. Что и было сделано.

"Нужно проработать подход к набережной, показать, как двигаются пешеходы, чтобы это общественное пространство жило правильно. Сегодняшняя транспортная инфраструктура Речного вокзала не рассчитана на тот уровень автомобилизации, который есть. Есть определенные сложности с переносом троллейбусного кольца. Но город в эту "историю" готов идти. Можно переработать и концепцию сквера: для автомобилей лучше найти места вне участка, но зеленую зону лучше переосмыслить, переработать", – предложил Федоров.

Судьбу проекта решали голосованием. Поддержали эскизы 12 участников градсовета, шесть проголосовали за повторное рассмотрение. Теперь все замечания и предложения экспертов, касающиеся транспортной проблемы, прохода к Оби и сквера решат в рабочем порядке.