24-летняя автомобилистка пострадала в ДТП в алтайской столице

Девушке оказали медпомощь

07 июля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Девушка-водитель пострадала при столкновении с иномаркой в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась 5 июля около 16:40 в районе дома № 144 по проспекту Коммунистическому.

"24-летняя жительница Майминского района, управляя автомобилем Nissan Juke, при выезде с прилегающей территории, не уступила дорогу транспортному средству и допустила столкновение с автомобилем Toyota Corona Premio, за рулем которого находился 19-летний местный житель", – рассказали в ведомстве.

Автомобилистка в результате ДТП обращалась в республиканскую больницу за медпомощью. В отношении нее вынесли постановление по делу об административном правонарушении.

Ранее в июле на подъезде к Барнаулу 19-летняя автомобилистка попала в ДТП. Девушка не справилась с управлением и въехала в ограждение, в результате чего ее авто – Toyota Mark II – опрокинулось.