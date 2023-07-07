24-летняя автомобилистка пострадала в ДТП в алтайской столице
Девушке оказали медпомощь
07 июля 2023, 10:50, ИА Амител
Девушка-водитель пострадала при столкновении с иномаркой в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
Авария случилась 5 июля около 16:40 в районе дома № 144 по проспекту Коммунистическому.
"24-летняя жительница Майминского района, управляя автомобилем Nissan Juke, при выезде с прилегающей территории, не уступила дорогу транспортному средству и допустила столкновение с автомобилем Toyota Corona Premio, за рулем которого находился 19-летний местный житель", – рассказали в ведомстве.
Автомобилистка в результате ДТП обращалась в республиканскую больницу за медпомощью. В отношении нее вынесли постановление по делу об административном правонарушении.
Ранее в июле на подъезде к Барнаулу 19-летняя автомобилистка попала в ДТП. Девушка не справилась с управлением и въехала в ограждение, в результате чего ее авто – Toyota Mark II – опрокинулось.
11:07:01 07-07-2023
КУРИЦА ОЧЕРЕДНАЯ! ГАИ! ЗАЧЕМ ПРАВА ДАЕТЕ ИМ????. ЗАДНИЦУ ВОЗИТЬ??? А ЗА ТАКОЕ НУЖНО ЛИШАТЬ ПОЖИЗНЕННО!
12:52:35 07-07-2023
Гость (11:07:01 07-07-2023) КУРИЦА ОЧЕРЕДНАЯ! ГАИ! ЗАЧЕМ ПРАВА ДАЕТЕ ИМ????. ЗАДНИЦУ ВОЗ... Капслок выключите. Это моветон.. ИМ это кому? Что значит задницу возить? А машина как бы и предназначена для того чтобы задницу возить!! За такое- это за какое??? Ничего супер необычного она не совершила. К чему этот крик души, как будто не банальное дтп произошло , а котенка у вас на глазах съели
11:55:37 07-07-2023
Корона, 19 лет, газ в пол, расступись.
12:13:58 07-07-2023
Сдесь ещё нужно разобраться кто виноват прежде чем оскарблять человека
14:07:02 07-07-2023
Гость (12:13:58 07-07-2023) Сдесь ещё нужно разобраться кто виноват прежде чем оскарблят... Мде, ты хоть 3 класса то закончила ? Зато губехи рыбьи уже наверняка надула силиконом. Такая же видимо за рулем ниссановского уродца и сидела.
12:28:58 07-07-2023
12:13:58 07-07-2023 Сдесь ещё нужно разобраться кто виноват прежде чем оскарблять человека Грамоте учили или....?
13:53:42 07-07-2023
"Даме" должны уступать дорогу....