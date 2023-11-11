24-летняя девушка погибла при столкновении иномарки с деревом в Алтайском крае

Водителя госпитализировали

11 ноября 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП в Егорьевском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

Авария случилась 11 ноября в 08:43 на трассе К-03 в трех километрах от села Новоегорьевского. Предварительно установили, что 28-летний водитель Infiniti при обгоне не выдержал боковой интервал и допустил касательное столкновение с попутной Honda Accord. Затем водитель Infiniti угодил в кювет и врезался в дерево.