24-летняя девушка погибла при столкновении иномарки с деревом в Алтайском крае
Водителя госпитализировали
11 ноября 2023, 16:29, ИА Амител
Человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП в Егорьевском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.
Авария случилась 11 ноября в 08:43 на трассе К-03 в трех километрах от села Новоегорьевского. Предварительно установили, что 28-летний водитель Infiniti при обгоне не выдержал боковой интервал и допустил касательное столкновение с попутной Honda Accord. Затем водитель Infiniti угодил в кювет и врезался в дерево.
"В результате ДТП пассажир автомобиля 24-летняя пассажирка Infiniti погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Infiniti с травмами различной степени тяжести госпитализирован", – рассказали в ведомстве.
16:46:47 11-11-2023
Вроде в пдд есть указание не препятствовать обгону
19:51:14 11-11-2023
Гость (16:46:47 11-11-2023) Вроде в пдд есть указание не препятствовать обгону... Там дорога не айс что по ширине, что по качеству, может, при обгоне увидел ямку, вот и прижался , а может возраст такой, дури много и в голове, и в машине, а осторожности мало. Соболезнования родным девушки.
20:26:35 11-11-2023
Гость (16:46:47 11-11-2023) Вроде в пдд есть указание не препятствовать обгону... в пдд много чего есть. например запрет остановки на ПП. но это сплошь и рядом творят. обходи потом этих чудаков на букву м...