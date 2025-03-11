24-летняя девушка сбила человека на пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавшая женщина получила травмы различной степени тяжести

11 марта 2025, 17:38, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

53-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе на улице Георгиева в Барнауле. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, за рулем автомобиля находилась 24-летняя девушка.

Инцидент случился в 16:00 в районе дома № 31. Предварительно установлено, что водитель за рулем Volkswagen Polo наехала на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.