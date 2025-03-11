24-летняя девушка сбила человека на пешеходном переходе в Барнауле
Пострадавшая женщина получила травмы различной степени тяжести
11 марта 2025, 17:38, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
53-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе на улице Георгиева в Барнауле. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, за рулем автомобиля находилась 24-летняя девушка.
Инцидент случился в 16:00 в районе дома № 31. Предварительно установлено, что водитель за рулем Volkswagen Polo наехала на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
18:07:34 11-03-2025
Наезд есть наезд - экспертизы ,ущерб здоровью пострадавшей и постановление.Надо соблюдать скоростной режим , а то иногда за рулем думаешь на некоторых а они нормальные или нет.
18:28:41 11-03-2025
Сбивают на пешеходных переходах повсюду: в Рубцовске насмерть девушку сбил, вот в Барнауле, в Москве - Буйнов женщину, ...Пора ужесточить ответственность. Куда летят? Правила для кого писаны?
18:50:38 11-03-2025
24 года и все еще девушка? да уж двое детей должно быть!!
06:53:58 12-03-2025
Гость (18:50:38 11-03-2025) 24 года и все еще девушка? да уж двое детей должно быть!!... это каким то законом регламентируется?
06:58:38 12-03-2025
Гость (18:50:38 11-03-2025) 24 года и все еще девушка? да уж двое детей должно быть!!... Вас в 17 родили? Сколько у вас было детей в 24 года?
19:02:17 11-03-2025
наверное на месте ДТП установят светофор ?!
19:49:39 11-03-2025
Телефон.
21:56:20 11-03-2025
Гость (19:49:39 11-03-2025) Телефон. ... Гормон...
08:05:52 12-03-2025
Гость (19:49:39 11-03-2025) Телефон. ... Телефоны - дааа. Всегда хочется выйти, отобрать и засунуть поглубже.
06:27:37 12-03-2025
Вот так читаешь новости - сбивают женщин и на ПП. А причина - чувствуют себя расслаблено и в безопасности. А это заблуждение
09:18:29 12-03-2025
Гость (06:27:37 12-03-2025) Вот так читаешь новости - сбивают женщин и на ПП. А причина ... Нередко можно увидеть: дама, в одной руке руль, в другой сигарета. Как будто покурить больше ну вообще негде. А стряхнуть пепел - это уже нужно на секунду отвлечься от дороги. Причем обычно это молодухи, явно без нормального опыта вождения.
10:41:47 12-03-2025
Не проезжал там давно, но на многих переходах сейчас навалены куча снега высотой с человеческий рост, даже на том же пр Ленина от Северо-Западной до Космонавтов, люди просто появляются из неоткуда и смело шагают так как водитель обязан их пропускать.