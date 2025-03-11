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24-летняя девушка сбила человека на пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавшая женщина получила травмы различной степени тяжести

11 марта 2025, 17:38, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

53-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе на улице Георгиева в Барнауле. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, за рулем автомобиля находилась 24-летняя девушка.

Инцидент случился в 16:00 в районе дома № 31. Предварительно установлено, что водитель за рулем Volkswagen Polo наехала на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 12

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гость

18:07:34 11-03-2025

Наезд есть наезд - экспертизы ,ущерб здоровью пострадавшей и постановление.Надо соблюдать скоростной режим , а то иногда за рулем думаешь на некоторых а они нормальные или нет.

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Гость

18:28:41 11-03-2025

Сбивают на пешеходных переходах повсюду: в Рубцовске насмерть девушку сбил, вот в Барнауле, в Москве - Буйнов женщину, ...Пора ужесточить ответственность. Куда летят? Правила для кого писаны?

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Гость

18:50:38 11-03-2025

24 года и все еще девушка? да уж двое детей должно быть!!

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Гость

06:53:58 12-03-2025

Гость (18:50:38 11-03-2025) 24 года и все еще девушка? да уж двое детей должно быть!!... это каким то законом регламентируется?

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Гость

06:58:38 12-03-2025

Гость (18:50:38 11-03-2025) 24 года и все еще девушка? да уж двое детей должно быть!!... Вас в 17 родили? Сколько у вас было детей в 24 года?

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Шинник

19:02:17 11-03-2025

наверное на месте ДТП установят светофор ?!

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Гость

19:49:39 11-03-2025

Телефон.

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Гость

21:56:20 11-03-2025

Гость (19:49:39 11-03-2025) Телефон. ... Гормон...

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Гость

08:05:52 12-03-2025

Гость (19:49:39 11-03-2025) Телефон. ... Телефоны - дааа. Всегда хочется выйти, отобрать и засунуть поглубже.

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Гость

06:27:37 12-03-2025

Вот так читаешь новости - сбивают женщин и на ПП. А причина - чувствуют себя расслаблено и в безопасности. А это заблуждение

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Гость

09:18:29 12-03-2025

Гость (06:27:37 12-03-2025) Вот так читаешь новости - сбивают женщин и на ПП. А причина ... Нередко можно увидеть: дама, в одной руке руль, в другой сигарета. Как будто покурить больше ну вообще негде. А стряхнуть пепел - это уже нужно на секунду отвлечься от дороги. Причем обычно это молодухи, явно без нормального опыта вождения.

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Гость

10:41:47 12-03-2025

Не проезжал там давно, но на многих переходах сейчас навалены куча снега высотой с человеческий рост, даже на том же пр Ленина от Северо-Западной до Космонавтов, люди просто появляются из неоткуда и смело шагают так как водитель обязан их пропускать.

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