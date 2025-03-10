Два автомобиля столкнулись на проспекте Строителей в Барнауле
ДТП произошло в районе дома № 21
10 марта 2025, 21:02, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Строителей произошло ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, автомобили столкнулись в районе дома № 21.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.
Утром 10 марта на Змеиногорском тракте в Барнауле в массовом ДТП пострадал 29-летний водитель.
Авария случилась в 07:50 в районе дома № 89г. По предварительной информации, 61-летний мужчина за рулем Honda CR-V не предоставил преимущества в движении, выезжая с прилегающей территории, в результате допустив столкновение с Toyota Carina под управлением 29-летнего мужчины и Toyota RAV4 под управлением 49-летней женщины.
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