Два автомобиля столкнулись на проспекте Строителей в Барнауле

ДТП произошло в районе дома № 21

10 марта 2025, 21:02, ИА Амител

ДТП на проспекте Строителей / Фото: читатель amic.ru

В Барнауле на проспекте Строителей произошло ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, автомобили столкнулись в районе дома № 21.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Утром 10 марта на Змеиногорском тракте в Барнауле в массовом ДТП пострадал 29-летний водитель.

Авария случилась в 07:50 в районе дома № 89г. По предварительной информации, 61-летний мужчина за рулем Honda CR-V не предоставил преимущества в движении, выезжая с прилегающей территории, в результате допустив столкновение с Toyota Carina под управлением 29-летнего мужчины и Toyota RAV4 под управлением 49-летней женщины.