НОВОСТИПроисшествия

24-летняя жительница Москвы погибла в страшном ДТП с грузовиком на Алтае

Девушка не была пристегнута ремнем безопасности

11 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай
Фото: МВД Республики Алтай

Девушка погибла при столкновении легковушки с грузовиком в Республике Алтай, полицейские проводят проверку, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 10 сентября около 15:15 вблизи села Мыюта Шебалинского района. 24-летняя жительница Алтайского края ехала на Honda Torneo, но по пути не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с большегрузом Volvo под управлением 32-летнего жителя Майминского района.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 24-летняя жительница Москвы – пассажирка Honda. В момент ДТП девушка находилась на заднем сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности", – рассказали в ведомстве.

Фото: МВД Республики Алтай

Накануне в Барнауле на пешеходном переходе сбили женщину, которая шла на красный сигнал светофора. Самостоятельно подняться с асфальта пострадавшая не смогла.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:49:49 11-09-2023

А как она могла одновременно ехать на машине и сидеть на заднем сиденье???

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:58 12-09-2023

Гость (14:49:49 11-09-2023) А как она могла одновременно ехать на машине и сидеть на зад... Она везла саму себя. Под наркотой была. В маскве все так ездят.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:25 11-09-2023

Ну и? Ответила на мессендж? Прям таки уж не справилась с управлением. Это не жигули, и на дворе не зима. Это называется, залипла в те лефоне и выехала на встречку. Больше так не будет. Жалко, работягу дальнобоя ща затаскают...(((

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:58 11-09-2023

Поэтому авария и случилась. Попоробуй-ка с заднего сиденья корректно рулить и не потерять управление.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:55 11-09-2023

Ну либо 24-летняя водитель и 24-летняя пассажир - это все же разные люди.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

09:16:30 12-09-2023

Читайте внимательнее. Не справилась с управлением жительница Алтайского края, а погибла жительница Москвы

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров