24-летняя жительница Москвы погибла в страшном ДТП с грузовиком на Алтае
Девушка не была пристегнута ремнем безопасности
11 сентября 2023, 14:00, ИА Амител
Девушка погибла при столкновении легковушки с грузовиком в Республике Алтай, полицейские проводят проверку, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 10 сентября около 15:15 вблизи села Мыюта Шебалинского района. 24-летняя жительница Алтайского края ехала на Honda Torneo, но по пути не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с большегрузом Volvo под управлением 32-летнего жителя Майминского района.
"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 24-летняя жительница Москвы – пассажирка Honda. В момент ДТП девушка находилась на заднем сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности", – рассказали в ведомстве.
Накануне в Барнауле на пешеходном переходе сбили женщину, которая шла на красный сигнал светофора. Самостоятельно подняться с асфальта пострадавшая не смогла.
14:49:49 11-09-2023
А как она могла одновременно ехать на машине и сидеть на заднем сиденье???
11:56:58 12-09-2023
Гость (14:49:49 11-09-2023) А как она могла одновременно ехать на машине и сидеть на зад... Она везла саму себя. Под наркотой была. В маскве все так ездят.
15:06:25 11-09-2023
Ну и? Ответила на мессендж? Прям таки уж не справилась с управлением. Это не жигули, и на дворе не зима. Это называется, залипла в те лефоне и выехала на встречку. Больше так не будет. Жалко, работягу дальнобоя ща затаскают...(((
15:07:58 11-09-2023
Поэтому авария и случилась. Попоробуй-ка с заднего сиденья корректно рулить и не потерять управление.
15:08:55 11-09-2023
Ну либо 24-летняя водитель и 24-летняя пассажир - это все же разные люди.
09:16:30 12-09-2023
Читайте внимательнее. Не справилась с управлением жительница Алтайского края, а погибла жительница Москвы