24-летняя жительница Москвы погибла в страшном ДТП с грузовиком на Алтае

Девушка не была пристегнута ремнем безопасности

11 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

Девушка погибла при столкновении легковушки с грузовиком в Республике Алтай, полицейские проводят проверку, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 10 сентября около 15:15 вблизи села Мыюта Шебалинского района. 24-летняя жительница Алтайского края ехала на Honda Torneo, но по пути не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с большегрузом Volvo под управлением 32-летнего жителя Майминского района.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 24-летняя жительница Москвы – пассажирка Honda. В момент ДТП девушка находилась на заднем сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности", – рассказали в ведомстве.

Фото: МВД Республики Алтай

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