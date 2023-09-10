Женщину, переходившую дорогу на красный, сбили в Барнауле

После аварии она не смогла самостоятельно подняться с асфальта

10 сентября 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла на пересечении улиц Германа Титова и 40 лет Октября. Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Самостоятельно подняться с асфальта женщина не смогла, помощь ей оказывали очевидцы.

Информации о состоянии пешехода нет.