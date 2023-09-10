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Женщину, переходившую дорогу на красный, сбили в Барнауле

После аварии она не смогла самостоятельно подняться с асфальта

10 сентября 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла на пересечении улиц Германа Титова и 40 лет Октября. Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Самостоятельно подняться с асфальта женщина не смогла, помощь ей оказывали очевидцы. 

Информации о состоянии пешехода нет.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Гость

00:25:55 11-09-2023

Естественный отбор. Почти по Дарвину.

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Гость

06:21:42 11-09-2023

ну теперь цвета выучит

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Гость

07:50:00 11-09-2023

С деревни что ли, не знает, как переходить. Сельчане, не хочу вас обидеть, извините.

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Гость

08:06:39 11-09-2023

Возраст не указали, наверняка пожилая, они всегда куда-то спешат, сколько раз видела то переходят в не по переходу, то бегут на красный.

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Гость

12:15:39 11-09-2023

)))

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