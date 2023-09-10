Женщину, переходившую дорогу на красный, сбили в Барнауле
После аварии она не смогла самостоятельно подняться с асфальта
10 сентября 2023, 20:24, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Авария произошла на пересечении улиц Германа Титова и 40 лет Октября. Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора.
Самостоятельно подняться с асфальта женщина не смогла, помощь ей оказывали очевидцы.
Информации о состоянии пешехода нет.
00:25:55 11-09-2023
Естественный отбор. Почти по Дарвину.
06:21:42 11-09-2023
ну теперь цвета выучит
07:50:00 11-09-2023
С деревни что ли, не знает, как переходить. Сельчане, не хочу вас обидеть, извините.
08:06:39 11-09-2023
Возраст не указали, наверняка пожилая, они всегда куда-то спешат, сколько раз видела то переходят в не по переходу, то бегут на красный.
12:15:39 11-09-2023
)))