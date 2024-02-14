24 происшествия произошло из-за ураганного ветра в Барнауле

Энергетики восстановили подачу электричества в части пригородных поселков

14 февраля 2024, 21:25, ИА Амител

Фото с место обрушения кровли в Барнауле / Пресс-служба мэрии

Энергетики восстанавливают оборванные провода электросетей в Барнауле и пригородных поселках. Как сообщает пресс-центр мэрии, всего в столице региона зафиксировано 24 происшествия из-за порывистого ветра.

Аварийные работы продолжаются в поселках Бельмесево, Мохнатушка, Черницк, Центральный, Авиатор. Повреждения на электросетях в поселках Солнечная поляна, Лесной и Казенная Заимка устранены.

Всего в ликвидации последствий непогоды задействованы 780 человек и 142 единицы техники. В Барнауле ветер повредил кровли шести зданий, оказались отключены 10 светофоров.

Напомним, что ранее кровлю сорвало с торгово-офисного здания на Власихинской, 133. Конструкция повредила десять автомобилей. Пострадал один человек, медицинская помощь ему не потребовалась.