Десять машин повредило снесенной крышей в Барнауле, один человек пострадал

На месте работают аварийно-спасательные службы

14 февраля 2024, 16:05, ИА Амител

Фото с место происшествия / Пресс-служба мэрии

Кровля, сорванная с торгово-офисного здания на Власихинской, 133, повредила десять автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Пострадал один человек, медицинская помощь ему не потребовалась.

"На месте работают аварийно-спасательное формирование города Барнаула, специалисты краевого спасательного центра, администрации Индустриального района и городского управления ГО ЧС", – рассказали городские власти.

Также сообщается, что из-за непогоды без света остались пригородные поселки Солнечная Поляна, Казенная Заимка и Авиатор.

В Барнауле действует режим повышенной готовности.

Ранее amic.ru спросил у адвокатов Михаила Давыдова и Дмитрия Копылова, куда следует обращаться владельцам пострадавших от урагана машин и возможно ли получить компенсацию.