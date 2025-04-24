243 обращения за год. Бизнес-омбудсмен Алтая представил доклад о работе в АКЗС

В 44% случаев права обратившихся удалось полностью или частично восстановить

24 апреля 2025, 12:25, ИА Амител

Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов представил на заседании АКЗС доклад о деятельности в 2024 году и промежуточные итоги работы за пять лет. Как сообщает пресс-служба алтайского парламента, депутаты поддержали доклад.

Всего за 2024 год бизнес-омбудсмену поступило 243 обращения от предпринимателей. Большая часть из них была связана с земельными и имущественными отношениями: чаще всего они касались вопросов взаимодействия бизнеса и муниципальных властей по аренде земельных участков и сооружений. Второе место занимают жалобы на правоохранительные органы, а третье – на действия налоговых органов. В 44% случаев права обратившихся удалось полностью или частично восстановить.

"В прошлом году мы завершили проект "День уполномоченного в муниципальных образованиях", проехали все 69 районов и городов края, пять районов города Барнаула. Проводили мероприятия и встречи для бизнеса. Это дает нам подпитку в том числе и для того, чтобы представлять интересы бизнеса перед правительством, Законодательным собранием", – добавил Осипов.

Всего за пять лет уполномоченный и его представители принимали участие в судах различных инстанций при рассмотрении 102 дел. В 48 из них удалось добиться полного или частичного восстановления прав бизнесменов. Кроме того, омбудсмен регулярно использует право законодательной инициативы: за прошлый год он дважды выходил с законопроектами.