Барнаульским предпринимателям рассказали об этикете на "атмосферной встрече"

На мероприятии дали несколько советов, как наладить контакт с человеком и в деловом, и в личном общении

21 апреля 2025, 14:43, ИА Амител

"Атмосферная встреча" / Фото: Вера Наумова

В Барнауле в рамках проекта "Атмосферные встречи" предпринимателям и общественникам рассказали о столовом этикете, сообщает интернет-издание "Атмосфера". Напомним, первая встреча прошла в художественной мастерской, где бизнесмены более двух часов писали маслом картины.

"Говорили о том, как нужно вести себя в ресторане, на приемах, как ухаживать за дамой, обсудили поведение в офисе. Общаться с такими статусными и образованными людьми очень интересно", – рассказала тренер по этикету Евгения Скиба.

При этом предприниматели и общественники не только слушали, но и делились своим опытом.

"Атмосферная встреча" / Фото: Вера Наумова

"Великолепное мероприятие. Очень интересное и информативное. Понимаешь, как с людьми можно общаться в определенных ситуациях, а как нет. Получила сегодня информацию, как наладить контакт с человеком и в деловом, и в личном общении", – отметила руководитель агентства недвижимости Нонна Карпова.

Генеральный директор стоматологической клиники Светлана Новикова рассказала, что впервые побывала на таком мероприятии. И узнала много нового из того, с чем приходится сталкиваться каждый день.

Региональный управляющий Алтайским филиалом АО "Альфа-Банк" Ирина Бубенко отметила, что на такие события обычно нет времени, поэтому она очень рада, что ей удалось попасть на "атмосферную встречу".

"Сегодня я узнала, что если повернуть нож не в ту сторону, человек может счесть это за агрессию. Теперь такие вещи я буду подмечать", – подчеркнула Ирина Бубенко.

Руководитель Фонда имущества Алтайского края и парка "Изумрудный" Владислав Вакаев отметил, что неформальное общение всегда полезно: