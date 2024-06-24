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25-этажный ЖК с административным корпусом разрешили строить рядом с парком Целинников

Фасады зданий будут комбинированными: навесная система "под кирпич" и штукатурка

24 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"
Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"

Комплекс, состоящий из двух высотных домов и административного здания, возведут на ул. Антона Петрова. Участок, где развернется стройка, большой – 1,13 га. Много лет территория была обнесена забором: строительная компания, арендующая землю, использовала ее для хранения спецтехники. В 2023 году эскизы ЖК представили на градсовете, а 20 июня 2024-го экспертиза выдала положительное заключение на проект.

Согласно варианту, презентованному в сентябре 2023-го, одна из башен будет 17-этажной, другая – 25-этажной, а административный корпус, объединяющий здания, – четырехэтажным. В двух "свечках" архитекторы предусмотрели 462 квартиры (весь набор вариантов, включая "четырешки"), в которых, по расчетам, смогут проживать 685 человек. Под всем ЖК запроектирована парковка на 179 машино-мест, еще 49 парковок предложено расположить вдоль улиц, 51 – на территории двора.

Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит" 

В административном корпусе планируют открыть предприятия общественного питания, центр дополнительного образования, языковую школу, а также спортивный зал, для которого на третьем этаже заложено помещение с девятиметровыми потолками. 

Во дворе ЖК планируют высадить деревья-крупномеры, которые способны хорошо прижиться на бетонном основании (крыше подземного паркинга). Также застройщик обещал высадить деревья на территории Алтайского государственного института культуры, расположенного по соседству.

Отметим, что с января 2024 года в Барнауле выдано всего два разрешения на строительство – это один из самых низких показателей за последние годы. Так, в 2014 году застройщики получили 67 разрешений на строительство, в 2015-м – 44, в 2016-м – 30, в 2018-м – 61, в 2019-м – 25, в 2020-м – 37, в 2021-м – 18. В 2022 году компаниям выдали 26 разрешительных документов, а в 2023-м – 24. 

Компании, которые сейчас приступают к работам на площадках, получили разрешительную документацию в 2023-м или даже в 2022 году.

строительство архитектура новостройка застройщики

Комментарии 20

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Гость

09:40:39 24-06-2024

Горите в аду, эастройщики!

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Мусик

09:49:45 24-06-2024

Барнаул - столица края
2 моста и 4 сарая.
(не могу удержаться, классика)

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Гость

10:04:42 24-06-2024

а также спортивный зал,
Там рядом,на углу,уже построен один спортзал (в котором никогда спорта не было) в котором сейчас магазины

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гость

10:06:26 24-06-2024

Эта стройка не рядом с парком а на территории парка Целинников.

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Гость

10:26:46 24-06-2024

гость (10:06:26 24-06-2024) Эта стройка не рядом с парком а на территории парка Целинник... Рядом с парком также построена парковка, станция техобслуживания и два 2-х этажных здания (по бокам аллеи),с непонятным направлением деятельности.....

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Мусик

10:23:59 24-06-2024

молодые семьи под льготную ипотеку хатки влет разберут.
вот они на картинке, запарились ждать уже, мороженками перебиваются...

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Гость

10:34:42 24-06-2024

В интернете полным-полно видео, как на днях горел как факел высотный стекловатный человейник в Астане, не оставляя никаких шансов на спасение "элитарным" жильцам.

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Гость

10:38:45 24-06-2024

Кто ту земельку-то купил в парковой зоне?

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Гость

10:50:19 24-06-2024

Гость (10:38:45 24-06-2024) Кто ту земельку-то купил в парковой зоне?... Может задать вопрос кто продал ее?

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Гость

11:12:42 24-06-2024

Гость (10:50:19 24-06-2024) Может задать вопрос кто продал ее?...
Кто продал,тот,наверное, в большую столицу переехал.Время много утекло...

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Гость

10:53:54 24-06-2024

планируют высадить деревья-крупномеры, которые способны хорошо прижиться на бетонном основании (крыше подземного паркинга).
Юные мичуринцы знают,на какую глубину уходят корни деревьев? Им невдомёк,что даже рядом с фундаментом нельзя высаживать деревья? Хотя с деревьями-это просто обещания,замануха. Всё получится как с деревьями вдоль Попова,от С.Власихинского до Трактовой- они засохли.

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Гость

11:15:11 24-06-2024

Гость (10:53:54 24-06-2024) планируют высадить деревья-крупномеры, которые способны хоро... кедровые экибаны относятся к горшечным.
а огурцы в гидропонике вообще без земли.
так что не факт что замануха - может быть вы просто отстали от технологий урбанистического древоводства.
кстати, участочек 22:63:000000:1531 - прикупите, гаражи похоже будут востребованы, отобъетесь - кадастровая всего-то 738045072.36 руб за 21 га. если денг одномоментно не хватит - можно "до получки" в микрофинансе подрезать.

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Гость

10:56:45 24-06-2024

На 462 квартиры- 179 мест подземного паркинга. Все остальные-в парк!!!... Целинников и им.Ленина

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Гость

11:12:54 24-06-2024

олигархический беспредел - они решили что парк тут лишний и им специально земельки в хорошем месте придержали чтоб бабла срубить

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Мусик

11:17:55 24-06-2024

вот пусть лучше у вас дубаи строят, чем к нам с бальшой маймой заходить.

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Гость

11:24:41 24-06-2024

"И в какой стороне я ни буду, По какой ни пройду я траве, Друга я никогда не забуду, Если с ним подружился в Москве."

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Максим

11:26:15 24-06-2024

Если честно я трактую негатив со стороны комментаторов лишь в том, что они свои халупы 5-этажные втюхать не могут никому...прикрываясь заботой об окружающей среде. У меня всё! Спасибо!!!
Вотэтодом...попридержите однушку в 35+- квадратов...по-братски! Коплю усиленно!

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Мусик

11:31:40 24-06-2024

однушка, по добру, не менее 50 квадратов. и то не развернуться.

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Денис

18:54:12 25-06-2024

Во всем мире парки для людей и только в барнауле под застройку - позор нашим властям!

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Гостья

10:12:10 27-06-2024

Очень ждем этот дом. Пожалуйста, пусть в нем будут адекватные планировки и цены)))

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