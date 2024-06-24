25-этажный ЖК с административным корпусом разрешили строить рядом с парком Целинников
Фасады зданий будут комбинированными: навесная система "под кирпич" и штукатурка
24 июня 2024, 09:30, ИА Амител
Комплекс, состоящий из двух высотных домов и административного здания, возведут на ул. Антона Петрова. Участок, где развернется стройка, большой – 1,13 га. Много лет территория была обнесена забором: строительная компания, арендующая землю, использовала ее для хранения спецтехники. В 2023 году эскизы ЖК представили на градсовете, а 20 июня 2024-го экспертиза выдала положительное заключение на проект.
Согласно варианту, презентованному в сентябре 2023-го, одна из башен будет 17-этажной, другая – 25-этажной, а административный корпус, объединяющий здания, – четырехэтажным. В двух "свечках" архитекторы предусмотрели 462 квартиры (весь набор вариантов, включая "четырешки"), в которых, по расчетам, смогут проживать 685 человек. Под всем ЖК запроектирована парковка на 179 машино-мест, еще 49 парковок предложено расположить вдоль улиц, 51 – на территории двора.
Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"
В административном корпусе планируют открыть предприятия общественного питания, центр дополнительного образования, языковую школу, а также спортивный зал, для которого на третьем этаже заложено помещение с девятиметровыми потолками.
Во дворе ЖК планируют высадить деревья-крупномеры, которые способны хорошо прижиться на бетонном основании (крыше подземного паркинга). Также застройщик обещал высадить деревья на территории Алтайского государственного института культуры, расположенного по соседству.
Отметим, что с января 2024 года в Барнауле выдано всего два разрешения на строительство – это один из самых низких показателей за последние годы. Так, в 2014 году застройщики получили 67 разрешений на строительство, в 2015-м – 44, в 2016-м – 30, в 2018-м – 61, в 2019-м – 25, в 2020-м – 37, в 2021-м – 18. В 2022 году компаниям выдали 26 разрешительных документов, а в 2023-м – 24.
Компании, которые сейчас приступают к работам на площадках, получили разрешительную документацию в 2023-м или даже в 2022 году.
09:40:39 24-06-2024
Горите в аду, эастройщики!
09:49:45 24-06-2024
Барнаул - столица края
2 моста и 4 сарая.
(не могу удержаться, классика)
10:04:42 24-06-2024
а также спортивный зал,
Там рядом,на углу,уже построен один спортзал (в котором никогда спорта не было) в котором сейчас магазины
10:06:26 24-06-2024
Эта стройка не рядом с парком а на территории парка Целинников.
10:26:46 24-06-2024
гость (10:06:26 24-06-2024) Эта стройка не рядом с парком а на территории парка Целинник... Рядом с парком также построена парковка, станция техобслуживания и два 2-х этажных здания (по бокам аллеи),с непонятным направлением деятельности.....
10:23:59 24-06-2024
молодые семьи под льготную ипотеку хатки влет разберут.
вот они на картинке, запарились ждать уже, мороженками перебиваются...
10:34:42 24-06-2024
В интернете полным-полно видео, как на днях горел как факел высотный стекловатный человейник в Астане, не оставляя никаких шансов на спасение "элитарным" жильцам.
10:38:45 24-06-2024
Кто ту земельку-то купил в парковой зоне?
10:50:19 24-06-2024
Гость (10:38:45 24-06-2024) Кто ту земельку-то купил в парковой зоне?... Может задать вопрос кто продал ее?
11:12:42 24-06-2024
Гость (10:50:19 24-06-2024) Может задать вопрос кто продал ее?...
Кто продал,тот,наверное, в большую столицу переехал.Время много утекло...
10:53:54 24-06-2024
планируют высадить деревья-крупномеры, которые способны хорошо прижиться на бетонном основании (крыше подземного паркинга).
Юные мичуринцы знают,на какую глубину уходят корни деревьев? Им невдомёк,что даже рядом с фундаментом нельзя высаживать деревья? Хотя с деревьями-это просто обещания,замануха. Всё получится как с деревьями вдоль Попова,от С.Власихинского до Трактовой- они засохли.
11:15:11 24-06-2024
Гость (10:53:54 24-06-2024) планируют высадить деревья-крупномеры, которые способны хоро... кедровые экибаны относятся к горшечным.
а огурцы в гидропонике вообще без земли.
так что не факт что замануха - может быть вы просто отстали от технологий урбанистического древоводства.
кстати, участочек 22:63:000000:1531 - прикупите, гаражи похоже будут востребованы, отобъетесь - кадастровая всего-то 738045072.36 руб за 21 га. если денг одномоментно не хватит - можно "до получки" в микрофинансе подрезать.
10:56:45 24-06-2024
На 462 квартиры- 179 мест подземного паркинга. Все остальные-в парк!!!... Целинников и им.Ленина
11:12:54 24-06-2024
олигархический беспредел - они решили что парк тут лишний и им специально земельки в хорошем месте придержали чтоб бабла срубить
11:17:55 24-06-2024
вот пусть лучше у вас дубаи строят, чем к нам с бальшой маймой заходить.
11:24:41 24-06-2024
"И в какой стороне я ни буду, По какой ни пройду я траве, Друга я никогда не забуду, Если с ним подружился в Москве."
11:26:15 24-06-2024
Если честно я трактую негатив со стороны комментаторов лишь в том, что они свои халупы 5-этажные втюхать не могут никому...прикрываясь заботой об окружающей среде. У меня всё! Спасибо!!!
Вотэтодом...попридержите однушку в 35+- квадратов...по-братски! Коплю усиленно!
11:31:40 24-06-2024
однушка, по добру, не менее 50 квадратов. и то не развернуться.
18:54:12 25-06-2024
Во всем мире парки для людей и только в барнауле под застройку - позор нашим властям!
10:12:10 27-06-2024
Очень ждем этот дом. Пожалуйста, пусть в нем будут адекватные планировки и цены)))