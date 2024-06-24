25-этажный ЖК с административным корпусом разрешили строить рядом с парком Целинников

Фасады зданий будут комбинированными: навесная система "под кирпич" и штукатурка

24 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"

Комплекс, состоящий из двух высотных домов и административного здания, возведут на ул. Антона Петрова. Участок, где развернется стройка, большой – 1,13 га. Много лет территория была обнесена забором: строительная компания, арендующая землю, использовала ее для хранения спецтехники. В 2023 году эскизы ЖК представили на градсовете, а 20 июня 2024-го экспертиза выдала положительное заключение на проект.

Согласно варианту, презентованному в сентябре 2023-го, одна из башен будет 17-этажной, другая – 25-этажной, а административный корпус, объединяющий здания, – четырехэтажным. В двух "свечках" архитекторы предусмотрели 462 квартиры (весь набор вариантов, включая "четырешки"), в которых, по расчетам, смогут проживать 685 человек. Под всем ЖК запроектирована парковка на 179 машино-мест, еще 49 парковок предложено расположить вдоль улиц, 51 – на территории двора.

Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"

В административном корпусе планируют открыть предприятия общественного питания, центр дополнительного образования, языковую школу, а также спортивный зал, для которого на третьем этаже заложено помещение с девятиметровыми потолками.

Во дворе ЖК планируют высадить деревья-крупномеры, которые способны хорошо прижиться на бетонном основании (крыше подземного паркинга). Также застройщик обещал высадить деревья на территории Алтайского государственного института культуры, расположенного по соседству.

Отметим, что с января 2024 года в Барнауле выдано всего два разрешения на строительство – это один из самых низких показателей за последние годы. Так, в 2014 году застройщики получили 67 разрешений на строительство, в 2015-м – 44, в 2016-м – 30, в 2018-м – 61, в 2019-м – 25, в 2020-м – 37, в 2021-м – 18. В 2022 году компаниям выдали 26 разрешительных документов, а в 2023-м – 24.

Компании, которые сейчас приступают к работам на площадках, получили разрешительную документацию в 2023-м или даже в 2022 году.